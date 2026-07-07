Imperia, il Prefetto Giaccari incontra il nuovo direttore di Coldiretti: focus su sicurezza, imprese e legalità

Sicurezza sul lavoro, valorizzazione delle produzioni locali e sostegno alle imprese agricole sono stati i temi al centro dell'incontro che si è svolto questa mattina in Prefettura tra il Prefetto di Imperia Antonio Giaccari e il nuovo direttore di Coldiretti Imperia, Riccardo Piras.

Nel corso del confronto, ospitato a Palazzo del Governo, è stata affrontata la situazione del comparto agricolo provinciale, con particolare attenzione alla tutela dei lavoratori, alla promozione delle eccellenze del territorio e alla salvaguardia delle aziende imperiesi.

Dall'incontro è emersa la volontà condivisa di avviare iniziative concrete per promuovere i prodotti del territorio e sostenere lo sviluppo economico della provincia, mantenendo come riferimento il rispetto della legalità.

Particolare attenzione è stata riservata anche alle prospettive offerte dall'innovazione. «È necessario individuare strumenti condivisi per favorire la crescita delle imprese, anche in relazione all'avvento delle nuove tecnologie», hanno evidenziato il Prefetto Giaccari e il direttore Piras, ribadendo al tempo stesso la necessità di mantenere alta la vigilanza contro lo sfruttamento del lavoro e ogni altro fenomeno illecito che possa interessare il settore agricolo.

L'incontro rappresenta il primo momento di confronto istituzionale tra il Prefetto e il nuovo direttore di Coldiretti Imperia, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione a sostegno di uno dei comparti strategici dell'economia provinciale.