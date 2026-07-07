Mafie e corruzione al centro dell’apertura della Festa dell’Unità di Sanremo con Andrea Orlando (Foto e video)

Piazza Chiappe gremita a Bussana per il confronto dedicato alla lotta alle mafie e alla corruzione in occasione della Festa dell’Unità. Ad aprire la manifestazione è stato il consigliere regionale Andrea Orlando, già Ministro della Giustizia, che ha affrontato il tema con particolare attenzione alla situazione del Ponente ligure.

Nel corso dell’incontro Orlando ha richiamato l’importanza di mantenere alta l’attenzione sui fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata e sulla necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto alla corruzione, sottolineando il ruolo delle istituzioni e della partecipazione civile nella difesa della legalità. Tra i presenti anche il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, il vice Fulvio Fellegara, l'assessore Lucia Artusi e il consigliere Vittorio Toesca, il segretario cittadino del Pd Gianni Salesi, il vicesindaco di Vallecrosia al mare Christian Quesada e diversi altri esponenti della politica del territorio.

"Si parla sempre troppo poco di questa tematica - spiega Orlando - si tratta di un fenomeno che purtroppo esiste ed è cresciuto dal punto di vista del peso economico e continua a condizionare il mercato in un silenzio eccessivo. Per molto tempo si è negata la presenza della mafia in Liguria, ma poi sono emersi alcuni casi dove si è visto che essa era presente e poteva anche influenzare i Comuni. Tutto questo deve spingere le istituzioni a un costante monitoraggio, facendo uso anche di strumenti nuovi".

L’appuntamento ha inaugurato la Festa dell’Unità organizzata dal Partito Democratico provinciale e dal Circolo Pd Sanremo, che proseguirà per sei giorni con un calendario di dibattiti, iniziative culturali e momenti di aggregazione.