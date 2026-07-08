Terzorio, turismo e investimenti: dal Tavolo annuale nuovi interventi su sentieri, illuminazione e valorizzazione del borgo

L'Amministrazione comunale di Terzorio e le strutture ricettive del paese si sono ritrovate ieri per il consueto appuntamento con il Tavolo del Turismo, occasione per fare il punto sulle attività realizzate nell'ultimo anno e condividere la programmazione degli investimenti futuri. Un momento di confronto che si rinnova per il quarto anno consecutivo e che conferma la collaborazione tra il Comune e gli operatori del settore turistico, con l'obiettivo di migliorare l'offerta del borgo e valorizzarne il patrimonio. Nel corso dell'incontro sono stati illustrati gli interventi già conclusi e le opere previste per il 2026, finanziate sia attraverso il gettito dell'imposta di soggiorno sia con risorse proprie dell'ente.

Tra le iniziative portate a termine negli ultimi dodici mesi figurano l'installazione di due webcam panoramiche, una delle quali dotata di stazione meteo e sensoristica ambientale, entrambe consultabili liberamente online. Interventi hanno interessato anche la Torre Antibarbaresca, dove è stato riqualificato il piano terra con l'installazione di un impianto di climatizzazione. All'esterno, invece, è stato completamente rinnovato l'impianto di illuminazione grazie all'installazione di faretti e barre led RGBW. L'accensione ufficiale della nuova illuminazione architettonica è prevista in occasione della IV Festa del Tortello di Terzorio, in programma sabato 18 luglio.

Spazio anche alla presentazione del progetto dedicato al recupero della sentieristica, realizzato in collaborazione con i Comuni di Santo Stefano al Mare e Pompeiana. L'intervento ha comportato un investimento complessivo di oltre 187mila euro, interamente finanziato attraverso i contributi del Programma di sviluppo rurale della Regione Liguria. Le risorse sono state destinate al ripristino di diversi tratti di sentiero e alla realizzazione di tre nuovi percorsi all'interno del territorio dei tre Comuni, con l'obiettivo di valorizzare la rete escursionistica e promuovere un turismo sempre più legato all'entroterra.

Per quanto riguarda la programmazione del 2026, il Comune potrà contare sul gettito dell'imposta di soggiorno relativo al 2025, pari a 3.300 euro, ma il piano di investimenti presentato supera ampiamente questa cifra. Le risorse saranno infatti destinate a tre interventi principali: 1.250 euro per la cura del territorio e il rinnovo dell'arredo urbano in collaborazione con l'associazione Tersö Sêia e Ancöi, 18mila euro per il recupero della sentieristica e della viabilità interpoderale nelle località Legato e Fasceo, danneggiate dalla presenza della fauna ungulata, e 2.500 euro per la riqualificazione dell'illuminazione del campanile e la realizzazione di due nuovi punti luce nel centro abitato. La parte eccedente rispetto al gettito dell'imposta di soggiorno sarà finanziata attraverso fondi del bilancio comunale.

L'Amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti grazie all'applicazione dell'imposta di soggiorno e al percorso condiviso con le strutture ricettive del territorio. "La condivisione dei piani di investimento nella promozione e nella valorizzazione turistica rappresenta un modello che prosegue con continuità per il quarto anno consecutivo e testimonia la sinergia tra il Comune e le realtà economiche locali nel miglioramento dell'offerta turistica del territorio", sottolinea l'ente, evidenziando come il confronto con gli operatori continui a rappresentare uno strumento centrale per programmare gli interventi destinati alla crescita del comparto turistico.