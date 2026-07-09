Guerra in Iran e petrolio all'insù: Carburanti con i prezzi in risalita, a Sanremo diesel a 1,96 euro al litro (Foto)

Terminato il blocco al taglio delle accise, da inizio luglio i prezzi del carburante hanno visto una lieve (per ora) ma costante risalita sull'intero territorio nazionale, a cui anche l'imperiese non fa eccezione.

Facendo un giro per i vari distributori si può vedere come i valori per il diesel abbiamo praticamente ovunque superato con stabilità i 1,9 euro al litro, mentre la benzina pur rimanendo sotto tale quota ci si avvicina sensibilmente. Nei distributori di Sanremo, il prezzo medio per il gasolio è infatti di 1,96 euro mentre quello per il senza piombo è 1,88: un valore che supera l'attuale media nazionale, che vede il prezzo medio della benzina alle pompe “self” è di 1,852 euro al litro (contro gli 1,844 euro al litro di ieri), mentre quello del diesel è salito a 1,935 euro al litro (ieri 1,925 euro al litro).

Una situazione che, come recentemente sottolineato da Cna, potrebbe creare difficoltà alle famiglie e alle imprese del territorio. Una tesi sposata anche dal Codacons che, come riporta l'Adnkronos, rischia di costare agli automobilisti italiani circa 1,4 miliardi di euro l’anno solo per i rifornimenti sulla rete stradale e autostradale. Senza dimenticare, evidenzia sempre l'associazione, che essendo iniziato il periodo delle vacanze siamo entrati anche nel vivo degli spostamenti, il che non fa che aumentare il consumo di carburante.

Resta ora da capire se l'aumento registrato nelle prime settimane di luglio rappresenti soltanto un rialzo fisiologico legato alla fine delle agevolazioni sulle accise oppure l'inizio di una nuova fase di rincari più marcati.