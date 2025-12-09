Sanremo digitale con “Municipium”: il nuovo sistema di allerta per le comunicazioni di protezione civile (Foto e video)

Da oggi i cittadini di Sanremo riceveranno le notifiche sulle allerte meteo direttamente sul proprio cellulare: è l'ultima iniziativa lanciata dall'amministrazione comunale, che ha deciso di iscriversi alla nuova piattaforma digitale multicanale “Municipium” per la gestione delle comunicazioni di protezione civile, pensata per ampliare le forme di comunicazione in caso di emergenze (avvisi, allerte, preallarmi e allarmi).

L’innovazione nasce su impulso del sindaco Alessandro Mager, in stretta collaborazione con Polizia Locale, protezione civile, Servizi Informativi, e rappresenta uno strumento essenziale in caso di eventi meteo avversi o altre emergenze. Recentemente implementata proprio grazie alla sinergia con il Servizio Sistemi Informativi, questa piattaforma consente di generare contemporaneamente comunicazioni via sito comunale e social, semplificando il coordinamento tra gli uffici e agevolando il dialogo tra Comune e cittadini.

Il nuovo sistema digitale integrato permette di coordinare in modo più efficiente e tempestivo i messaggi per tutte le tipologie degli oggetti interessati dalla gestione delle emergenze: Polizia Locale, Protezione civile comunale, ufficio stampa, vertici istituzionali, dirigenti dei settori interessati. I cittadini potranno ricevere le comunicazioni attraverso molteplici strumenti fissi e mobili da esempio: notifiche, SMS, telefonate su rete fissa e internet, attraverso l'app del Comune, il sito comunale e i social network. Allo stesso tempo, potranno seguire il sito web e i canali social istituzionali. In caso si scelga di usifruire del servizio di telefonata, si riceverà una chiamata dal numero di telefono del Comune in cui una voce preregistrata del sindaco enuncerà l'emergenza in atto.

Questa nuova piattaforma digitale potrà diventare utile strumento anche per altre applicazioni: non solo per le allerte meteo, ma anche per ricevere informazioni sui servizi comunali, segnalazioni di protezione civile nel campo reale ma anche e direttamente segnalazioni all’Ente. Nella stessa occasione, la nuova piattaforma integrata multicanale “Municipium” è stata presentata all’assemblea ANCI, cui ha partecipato anche il sindaco Alessandro Mager, il quale ha dichiarato: "Si tratta di uno strumento davvero utile, e sono grato a tutti i settori coinvolti per aver lavorato con impegno verso questo importante obiettivo. È un altro passo avanti nel percorso di collaborazione e modernizzazione che stiamo portando avanti nell’ambito del progetto di digitalizzazione dei servizi pubblici, già oggetto di finanziamento tramite fondi PNRR".

"Tutto questo mi dà contezza di come funzioni bene qui la protezione civile - incalza il prefetto Antonio Giaccari - L'emergenza ci ha insegnato che l'informazione è un aspetto fondamentale e questo sistema implementa la capacità di riuscirci. Seguirò con interesse gli sviluppi".

Anche il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande è intervenuto durante la presentazione: "Bisogna ringraziare tutti i volontà, che in momenti di emergenza sono sempre a disposizione dei cittadini. Devo dire che il sindaco ha sempre dato grande attenzione alla sicurezza in città. La nostra città ha ricevuto un premio a Bologna per questa iniziativa recentemente, segno di un grande lavoro".

Tra gli enti principali coinvolti in queste situazioni di emergenza c'è la polizia locale: "Si tratta di un lavoro molto fine, che mira a entrare in empatia con le persone - spiega il comandante Fulvio Asconio - Sono momenti in cui bisogna essere precisi e puntuali, in cui bisogna intervenire nel miglior modo possibile, ringrazio l'amministrazione, gli uffici comunali e tutti gli interessati nella realizzazione di questo. Ringrazio l'agente scelto Carlo Boeri e la mia vice Erica Biondi Zoccai per il lavoro".

"La gestione delle emergenze - incalza il vice comandante - è uno degli aspetti più delicati nella gestione territoriale. Ringrazio anche io il prefetto per essere qui e ricordo che in passato sollecitò tutti i territori della prefettura di implementare il sistema di comunicazione dell'emergenza. Verso la fine dell'anno abbiamo saputo dell'esistenza di questa piattaforma che ci ha colpito". Aspetto importante sarà nel caso delle chiamate la verifica dell'avvenuta ricezione della segnalazione, così da valutarne l'efficienza.

Presente anche il dottor Graziano Bitetti, del gruppo Maggioli responsabile della realizzazione del sistema: "E' stato un piacere lavorare con un team così affiatato. Il lavoro svolto non è affatto banale, deve permettere di arrivare ai cittadini prima che nascano i problemi. Questa piattaforma consente di accedere da qualsiasi browser e fare qualsiasi attività prevista. Dobbiamo puntare a una comunicazione sempre più mirata, che si leghi ai cittadini, per cui è necessaria la stesura di un manuale come abbiamo fatto noi, per garantire che l'attività venga fatta nel migliore dei modi".

COME FARE PER RICEVERE NOTIFICHE, CHIAMATE IN CASO DI ALLERTA:

I cittadini possono scaricare gratuitamente l’app “Municipium” e, tramite SPID o CIE, identificarsi e modificare il proprio profilo; questo numero chiamerà in caso di allerta e sarà utilizzato dalla Protezione Civile. L’app è già disponibile su Google e Play App Store. In alternativa, sarà possibile ritirare il modulo per far registrare il proprio numero di telefono per ricevere notifiche da parte del Comune. Scaricando l’app per smartphone, sarà possibile compilare l’apposito modulo di adesione disponibile sul sito web del Comune di Sanremo oppure allo sportello URP, e poi consegnarlo allo stesso URP.

Nel modulo sarà richiesto di indicare:

• nome e cognome

• numero di cellulare

• numero di codice fiscale

• indirizzo email (facoltativo)

Oltre all’essere in italiano, verranno distribuite versioni in arabo, inglese e russo, per garantire l’informazione e la comunicazione in materia di Protezione Civile per tutte le famiglie degli alunni.

L'avvio del nuovo sistema sarà oggetto di un'intensa attività informativa e divulgativa nei confronti dei cittadini. Ad esempio verranno affissi manifesti in città e nelle frazioni e distribuite locandine nei principali uffici pubblici. Inoltre il modulo cartaceo sarà consegnato alle scuole di ogni ordine e grado in città, nonché durante specifici eventi organizzati sul territorio della protezione civile. Il volantino informativo, comprensivo del Qr code per registrarsi, verrà diffuso attraverso molteplici canali social e inviato direttamente, per la successiva distribuzione, alle associazioni di categoria delle principali attività commerciali e professionali, nonché ai diversi gruppi operanti sul territorio.