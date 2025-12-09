Attacco al Circolo di Chiavari: Francesca Antonelli (PD Sanremo): "Un segnale allarmante sul clima politico del Paese"

"Il Partito Democratico di Sanremo esprime piena e convinta solidarietà ai militanti e al segretario del Circolo del PD di Chiavari, colpiti da un vile atto vandalico messo in atto da un gruppo di individui che ha agito con modalità e simboli riconducibili al più puro stile squadrista. Un episodio che non può essere minimizzato né derubricato a semplice bravata, ma che si inserisce in un clima politico sempre più pesante e condizionato dal riemergere di nostalgie neofasciste".

"L’attuale destra di governo - evidenzia Francesca Antonelli - continua a rifiutare una chiara e definitiva presa di distanza dalla matrice fascista, tollerando — e talvolta strizzando l’occhio — a gruppi e manifestazioni che ripropongono comportamenti, parole d’ordine e simbologie che in un Paese democratico dovrebbero appartenere solo ai libri di storia. Ogni anno, il 7 gennaio, assistiamo alla tolleranza verso la commemorazione della strage di Acca Larenzia con saluti romani e rituali paramilitari: un’offesa ai valori costituzionali e alla memoria delle vittime del terrorismo politico. A ciò si aggiungono le inquietanti rivelazioni dell’inchiesta di Fanpage sulla Gioventù Nazionale di Fratelli d’Italia: insulti antisemiti, razzisti e omofobi, esaltazione del nazismo, celebrazione di terroristi neofascisti italiani. Comportamenti che non possono essere liquidati come episodi isolati, ma che indicano un problema culturale profondo all’interno di una parte della destra giovanile italiana. E mentre tutto questo accade, il presente non appare meno preoccupante. Nel VI Municipio di Roma, amministrato dal centrodestra, si ospita senza esitazioni un incontro di CasaPound dedicato alla campagna europea per la cosiddetta 'Remigrazione': un progetto di deportazione di milioni di esseri umani, sostenuto da movimenti neofascisti europei e dalla 'Rete dei patrioti' nata da Forza Nuova. È un fatto gravissimo, che segnala come l’estrema destra trovi oggi spazi e legittimazione che sarebbero impensabili in un contesto politico saldo nei valori repubblicani. L’attacco al Circolo PD di Chiavari si colloca dunque in un contesto più ampio: dimostra che i nostalgici del fascismo si sentono più forti, più sicuri di poter agire impunemente, come se avessero le 'spalle coperte'. Non si tratta di un semplice atto di arroganza, ma del sintomo di un’atmosfera di tolleranza — quando non di indulgenza — verso derive autoritarie e violente. Come Partito Democratico rigettiamo completamente questa cultura politica e questi comportamenti. Rivendichiamo con forza i valori antifascisti, i principi di libertà, giustizia e democrazia costruiti dalla Resistenza e sanciti nella Costituzione. Ed è su queste basi che continueremo a praticare una politica di inclusione, pluralismo e rispetto, senza mai arretrare di fronte alla violenza e alle intimidazioni".