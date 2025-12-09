Mit, in arrivo 125 milioni per le strade provinciali: alla Provincia di Imperia oltre 660mila euro

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha erogato oltre 125 milioni di euro a livello nazionale per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade di competenza delle Province e delle Città Metropolitane. Si tratta del primo acconto del programma pluriennale 2025–2028, che complessivamente prevede un miliardo di euro di investimenti sull’intero territorio italiano. Tra le regioni interessate, anche la Liguria, che riceverà 3,7 milioni di euro destinati al miglioramento della viabilità provinciale. Risorse importanti per un territorio complesso e fragile, dove la qualità delle infrastrutture stradali rappresenta un elemento essenziale sia per la sicurezza dei cittadini sia per lo sviluppo economico.

All’interno del riparto regionale, alla Provincia di Imperia sono stati assegnati 660mila euro. Una cifra che consentirà di programmare interventi mirati di manutenzione straordinaria su un patrimonio viario spesso messo alla prova da dissesti, criticità idrogeologiche e condizioni meteo sempre più estreme. Le risorse potranno essere utilizzate per lavori di consolidamento, rifacimento di manti stradali, sistemazione di tratti danneggiati e interventi di prevenzione e sicurezza, contribuendo a migliorare sia la percorribilità sia la resilienza delle infrastrutture locali. A sottolineare l’importanza di questi investimenti è il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi, che in una nota ha ribadito il ruolo cruciale delle amministrazioni locali nella fase di attuazione del piano: “Adesso tocca alle Province: è indispensabile utilizzare fino all’ultimo euro per migliorare una viabilità che, in una regione fragile come la Liguria, rappresenta una questione di sicurezza e sviluppo. Il MIT continuerà a vigilare perché ogni investimento si trasformi in risultati concreti per i cittadini”.

Per la Provincia di Imperia, questi fondi rappresentano una nuova occasione per intervenire su tratti stradali che necessitano di manutenzione urgente o miglioramenti strutturali. In un’area caratterizzata da una conformazione territoriale complessa, strade efficienti significano collegamenti più sicuri, continuità dei servizi essenziali e maggiore competitività per le imprese locali, in particolare nei settori turismo, agroalimentare e logistica. Il piano pluriennale del MIT potrà quindi tradursi in un beneficio concreto per cittadini, pendolari e imprese, purché – come ricordato dal viceministro – le amministrazioni provinciali utilizzino con rapidità ed efficacia le risorse assegnate.