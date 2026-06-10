DELF A2, primi successi per gli studenti dell’IC Cavour: otto certificazioni conquistate a Ventimiglia

Arrivano i primi importanti risultati per gli studenti dell’Istituto Comprensivo Cavour di Ventimiglia impegnati nel percorso di preparazione alla certificazione internazionale DELF A2. Gli otto alunni che hanno sostenuto gli esami nella sessione di maggio hanno infatti ottenuto con successo il diploma rilasciato dal Ministero dell’Istruzione francese, confermando la qualità del lavoro svolto durante l’anno scolastico. Il corso di preparazione, seguito dal docente di potenziamento della lingua francese Prof. Flavio Leone, ha coinvolto complessivamente quindici studenti delle classi terze 3A, 3B e 3D. Le attività si sono svolte in orario scolastico con un incontro settimanale della durata di un’ora a partire dal mese di gennaio, per un totale di circa venti ore dedicate al consolidamento delle competenze linguistiche.

Gli esami si sono tenuti presso l’Alliance Française di Ventimiglia, ente certificatore riconosciuto a livello internazionale. Grande la soddisfazione espressa dalla Dirigente scolastica Dott.ssa Antonella Costanza e dalla docente curricolare di lingua francese Prof.ssa Claudia Albertieri, che hanno evidenziato l’impegno e la costanza dimostrati dai ragazzi durante l’intero percorso. “Questi risultati rappresentano un importante traguardo per i nostri studenti e testimoniano il valore di un percorso che arricchisce la loro formazione personale e scolastica”, sottolineano dall’Istituto.

Il progetto nasce nell’anno scolastico 2024-2025 nell’ambito del percorso di potenziamento dell’insegnamento del francese promosso dall’Amministrazione comunale di Ventimiglia e sviluppato attraverso un accordo di rete che coinvolge le istituzioni scolastiche del territorio, l’Amministrazione scolastica francese e l’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria. Fondamentale è stato il supporto del Provveditore agli Studi Dott. Roberto Campagna e del dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Dott. Antimo Ponticiello, grazie ai quali l’Istituto ha ottenuto l’assegnazione di un docente di potenziamento di lingua francese, permettendo così l’attivazione dei corsi preparatori destinati agli studenti delle classi terze.

I primi risultati ottenuti confermano l’efficacia di un progetto che guarda al futuro, rafforzando il legame con il territorio transfrontaliero e offrendo ai giovani ventimigliesi nuove opportunità di crescita culturale, linguistica e personale in un contesto storicamente legato alla vicina Francia.