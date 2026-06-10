"Poster per la Pace", gli studenti del territorio protagonisti: premiati i messaggi di unità e speranza

Si è concluso il 4 giugno, nelle scuole dell'Istituto Comprensivo Cavour di Ventimiglia, il percorso di premiazione del concorso internazionale "Poster per la Pace", promosso da Lions Clubs International e portato nelle scuole del territorio dal Lions Club Ventimiglia. L'iniziativa, che ogni anno coinvolge studenti di tutto il mondo, invita i più giovani a riflettere sui valori della pace attraverso il linguaggio universale dell'arte. Il tema scelto per questa edizione, "Uniti come una cosa sola", ha ispirato gli alunni a realizzare elaborati intensi e originali, capaci di trasmettere forti messaggi di fratellanza, collaborazione e speranza tra i popoli.

Il ciclo delle premiazioni ha preso il via il 14 maggio alla scuola "A. Doria" di Vallecrosia, dove sono intervenuti il sindaco Fabio Perri, il vicesindaco Cristian Quesada, l'assessore competente, il dirigente scolastico Luca Ronco, la vicaria Luciana Moro e gli insegnanti. Tutti hanno espresso apprezzamento per l'impegno e la sensibilità dimostrati dagli studenti, sottolineando l'importanza di educare le nuove generazioni ai valori del rispetto, della pace e dell'inclusione. La manifestazione è poi proseguita il 21 maggio all'Istituto Comprensivo Biancheri di via Roma a Ventimiglia, alla presenza della dirigente scolastica professoressa Mara Ferrer, della vicaria Marica Brozzoni e del corpo docente, che ha evidenziato la qualità e la profondità dei lavori realizzati dagli alunni.

Il percorso si è concluso il 4 giugno presso le scuole dell'Istituto Comprensivo Cavour di Ventimiglia, nel plesso di Roverino, guidato dalla dirigente dottoressa Antonella Costanza. Presenti anche la collaboratrice Roberta Masi, la responsabile del plesso professoressa Bruna Stancati, la responsabile del plesso di Ventimiglia Alta Marianna Garzo e gli insegnanti, che ancora una volta hanno saputo accompagnare gli studenti nella realizzazione di elaborati di grande valore. Particolarmente emozionante è stata la cerimonia conclusiva, resa ancora più coinvolgente dalla performance della Scuola di Musica della Legalità, composta dagli studenti del plesso e impreziosita dalla presenza di un cantante solista d'eccezione.

Durante le diverse tappe sono stati premiati gli studenti classificati al primo, secondo e terzo posto, autori dei poster ritenuti più rappresentativi del tema proposto. La partecipazione è stata numerosa e sentita, confermando il valore educativo e culturale dell'iniziativa. L'evento si è concluso con la consegna degli attestati e dei riconoscimenti ai vincitori, in un clima di entusiasmo e partecipazione che ha coinvolto studenti e docenti. Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Liria Aprosio, socia del Lions Club Ventimiglia e referente per la scuola, che con dedizione e passione segue da anni i progetti dedicati agli studenti. "Instancabilmente dona tempo, energia e cuore ai nostri progetti", hanno sottolineato dal club.

"Un momento significativo per la comunità scolastica e per il Lions Club Ventimiglia", ha evidenziato la presidente Cristina Silvestri, "attraverso l'arte e la creatività dei più giovani abbiamo voluto lanciare un messaggio di speranza e unità". Un messaggio che, partendo dai banchi di scuola, guarda al futuro e ricorda quanto siano preziosi i valori della pace e della condivisione.