Fermi-Polo Montale, talento e professionalità nella Seconda Gara di Montatura Occhiali: premiati gli studenti più meritevoli

Una giornata dedicata al merito, alla formazione e alla crescita professionale degli studenti. Presso l’Istituto Fermi-Polo Montale – Indirizzo Ottico, guidato dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Grazia Blanco, si è svolta con grande partecipazione la Seconda Gara di Montatura Occhiali, un appuntamento ormai consolidato che rappresenta una delle espressioni più significative dell’eccellenza formativa dell’istituto. La competizione ha visto gli studenti impegnati nei laboratori professionali della scuola, dove hanno potuto confrontarsi con attività che riproducono le reali condizioni operative del settore ottico. Precisione, abilità manuale, velocità di esecuzione e capacità di risolvere problemi tecnici sono state le caratteristiche valutate dalla commissione nel corso della prova.

Scuola e mondo del lavoro sempre più vicini

L’evento ha evidenziato ancora una volta la capacità dell’istituto di creare un dialogo concreto con il tessuto produttivo locale. Alla cerimonia di premiazione ha preso parte il Vicedirettore della Banca BPM di Ventimiglia, Dott. Luca Ummarino, confermando l’attenzione del territorio verso un percorso scolastico capace di formare professionisti qualificati. Un particolare ringraziamento è stato rivolto al Direttore della Banca BPM di Ventimiglia, Dott. Fabio Francesconi, per il contributo economico destinato alla realizzazione e al potenziamento del nuovo Laboratorio di Optometria, uno spazio che consentirà agli studenti di lavorare con strumenti sempre più moderni e in linea con l’evoluzione del settore. Tra i progetti che arricchiscono l’offerta formativa dell’Indirizzo Ottico spicca “Un Paio di Occhiali per Tutti”, realizzato in collaborazione con il Comune di Ventimiglia, Banco BPM e Lions Club Italia. Un’iniziativa che rappresenta pienamente la filosofia della scuola, unendo la preparazione professionale all’attenzione verso le esigenze sociali del territorio.

I vincitori della Seconda Gara di Montatura Occhiali

Al termine della competizione sono stati premiati gli studenti che si sono distinti per la qualità del lavoro svolto, l’accuratezza tecnica e la professionalità dimostrata. I vincitori sono:

Sabrina Simoni

Mara Matei

Kristin Scionte

Priscila Chamorro

Zoe Gaggero

Il livello mostrato da tutti i partecipanti ha confermato la qualità della preparazione offerta dal corso di Ottico del Fermi-Polo Montale, un indirizzo che punta su una didattica capace di integrare costantemente teoria, pratica ed esperienze di laboratorio.

Una scuola che investe sul futuro

La Seconda Gara di Montatura Occhiali rappresenta un ulteriore tassello di un percorso educativo orientato all’innovazione e all’eccellenza. Grazie alla visione della Dirigente Scolastica Maria Grazia Blanco, all’impegno dei docenti e alla collaborazione con le realtà del territorio, l’istituto continua a offrire ai propri studenti competenze, strumenti e opportunità fondamentali per affrontare con successo il mondo del lavoro. Una manifestazione che ha celebrato non solo i vincitori, ma il talento e la preparazione di un’intera comunità scolastica che guarda con fiducia alle sfide del futuro.