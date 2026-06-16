Bordighera, parte il piano di diserbo e lavaggio: interventi programmati in tutta la città fino alle periferie

Dopo la pulizia di strade, tombini e caditoie e gli interventi di sfalcio del verde pubblico, la nuova amministrazione comunale accelera sul fronte del decoro urbano e mette in campo un piano organico di diserbo e lavaggio destinato a coinvolgere progressivamente tutto il territorio cittadino. Proprio ieri, a Palazzo Garnier, si è svolto un incontro operativo tra l'amministrazione comunale, i tecnici del Comune e Teknoservice, la società che gestisce il servizio di igiene urbana a Bordighera, durante il quale è stato definito il calendario degli interventi.

Un ulteriore tassello di un percorso avviato immediatamente dopo l'insediamento della nuova amministrazione, che sta dando seguito agli impegni assunti durante la campagna elettorale con l'obiettivo di restituire pulizia, ordine e decoro alla città. Il programma partirà domani con gli interventi in via Allavena, via Rastello e via Genova. Il 20 giugno il diserbo interesserà il Sasso, seguito il giorno successivo, il 21 giugno, dal lavaggio delle strade della frazione. Sempre il 21 giugno prenderà il via il piano a Bordighera Alta con il diserbo, mentre il 28 giugno è previsto il lavaggio. Da quel momento gli interventi seguiranno una programmazione costante e alternata: una domenica sarà dedicata al diserbo e quella successiva al lavaggio. Il 23 giugno le operazioni interesseranno via Aldo Moro con interventi sia di diserbo sia di lavaggio. Dal 22 giugno il programma coinvolgerà Borghetto, per poi proseguire progressivamente nel centro cittadino e nelle periferie.

Obiettivo dell'amministrazione è quello di intervenire in maniera capillare e continuativa su tutto il territorio comunale, consolidando un metodo di lavoro basato sulla programmazione e sulla presenza costante sul territorio. Il piano condiviso con Teknoservice rappresenta così un nuovo passo concreto nel percorso intrapreso dalla neoeletta amministrazione, che ha voluto trasformare rapidamente in azioni operative una delle priorità indicate ai cittadini: ridare a Bordighera il decoro che merita.