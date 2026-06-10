Passerella sul Roya, la Lega lancia una raccolta firme per sostenere l’opera e il lavoro dell’Amministrazione

Una raccolta firme per sostenere la ricostruzione della passerella sul Roya e l’azione dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Flavio Di Muro. È l’iniziativa annunciata dalla Lega Ventimiglia, che chiama a raccolta i cittadini in vista del gazebo in programma sabato mattina in Via della Repubblica, all’angolo con Via Roma. “Mentre un comitato tenta di bloccare la realizzazione di un’opera fondamentale per la nostra città, attesa da oltre sei anni dai cittadini e oggi finalmente in fase di concreta realizzazione, riteniamo doveroso dare voce alla maggioranza dei ventimigliesi che desiderano vedere completata un’infrastruttura indispensabile per la mobilità, la sicurezza e lo sviluppo del territorio”, dichiara il segretario e capogruppo della Lega Simone Bertolucci.

Secondo il rappresentante del movimento, la richiesta di sospensione dei lavori sarebbe un atto incomprensibile e dannoso per Ventimiglia, mentre il Comune starebbe portando avanti con determinazione la difesa del progetto sia sul piano tecnico sia su quello giuridico. “Non possiamo restare a guardare mentre si tenta di fermare un’opera per la quale l’Amministrazione ha lavorato per anni, reperendo i finanziamenti necessari, superando complessi iter autorizzativi e avviando finalmente il cantiere. Sarebbe un grave danno per Ventimiglia”, prosegue Bertolucci.

La Lega sottolinea inoltre la preoccupazione per le possibili conseguenze che un eventuale stop alla passerella potrebbe avere sul più ampio progetto di ricostruzione degli argini del Roya e sulla messa in sicurezza dell’area, già approvato in via esecutiva e per il quale il Comune ha richiesto finanziamenti a Regione Liguria e Ministero delle Infrastrutture.

L’appuntamento per i cittadini è fissato sabato dalle ore 9 alle 13 presso il gazebo della Lega in Via della Repubblica, davanti alla filiale Unicredit, dove saranno presenti amministratori locali e regionali del movimento. L’obiettivo dell’iniziativa è raccogliere il sostegno di quanti ritengono strategico il completamento dell’opera per il futuro della città.