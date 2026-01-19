Nuovo parcheggio in via Don Bosco a Vallecrosia, al via i lavori. Il sindaco Perri: "Fatti non parole" (Foto)

Nuovo parcheggio in via Don Bosco a Vallecrosia. Inizieranno, domani, martedì 20 gennaio, i lavori per la realizzazione di un'area di sosta per le auto.

Un intervento che riqualificherà così la via e consentirà di fornire un servizio ai cittadini. "Fatti non parole. Vogliamo servizi e qualità" - dice il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri - "Partiranno martedì mattina i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio in via Don Bosco, un intervento da circa 100.000 euro promosso dall’Amministrazione comunale di Vallecrosia per rispondere alle esigenze di un’area strategica compresa tra via Don Bosco e via Angeli Custodi".

"È un impegno che avevamo assunto e che oggi prende forma" – dichiara il primo cittadino – "La nostra Amministrazione sta intervenendo in città seguendo una programmazione chiara, individuando priorità e destinando le risorse disponibili a opere utili e necessarie. La riqualificazione di via Don Bosco e il passaggio della pista ciclabile rappresentano un miglioramento importante, che va accompagnato con interventi capaci di garantire equilibrio e funzionalità".

"Questo intervento nasce da una scelta precisa" - aggiunge il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Cristian Quesada - "L’ultimo tratto di via Don Bosco, a seguito della riqualificazione e del passaggio della pista ciclabile, ha visto una riduzione dei parcheggi disponibili. Era una criticità evidente e come Amministrazione abbiamo ritenuto doveroso intervenire. Con questo parcheggio recuperiamo gli stalli persi e ne aumentiamo il numero, dando una risposta concreta ai residenti. È il risultato di un lavoro politico e amministrativo che mette al centro le esigenze reali della città, sostenuto da scelte di bilancio mirate. Ringrazio il Sindaco, anche nel suo ruolo di assessore al Bilancio, per aver condiviso questo progetto".

Perri e Quesada sottolineano congiuntamente come, inoltre, "l’intervento rientri in una visione complessiva di attenzione ai servizi e alla vivibilità urbana: l’obiettivo dell’Amministrazione è accompagnare le opere di riqualificazione con soluzioni concrete, capaci di migliorare l’accessibilità e rispondere ai bisogni quotidiani dei cittadini, evitando che i cambiamenti infrastrutturali generino nuove criticità".

"Via Don Bosco è interessata da una serie di interventi che ne stanno modificando il volto. Il compito dell’Amministrazione è governare questi cambiamenti e trasformarli in opportunità" - concludono Perri e Quesada - "Questo parcheggio va in questa direzione: un’opera concreta, pensata per migliorare la funzionalità di un’area centrale della città rovinata e compromessa dalle scelte precedenti".