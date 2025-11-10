 / Politica

Politica | 10 novembre 2025, 14:46

Vallecrosia, area degradata da riqualificare in parcheggio. La minoranza: "Lasciati fondi per terminare il nostro progetto" (Foto e video)

"Avevamo contattato i proprietari e così è cominciato il percorso di esproprio", dicono i consiglieri comunali Piardi, Biancheri e Cannazzaro

Un'area privata, ormai degradata, in corrispondenza dell'intersezione tra via Don Bosco e via Angeli Custodi a Vallecrosia potrebbe essere riqualificata in un parcheggio grazie a un progetto di rigenerazione urbana portato avanti dalla precedente Amministrazione comunale. 

La pratica, promossa e portata avanti dal gruppo “Cittadini in Comune”, prevedeva un esproprio. "Si tratta di una zona degradata in via Don Bosco, un'area che è stata attenzionata, circa un anno e mezzo fa, dalla nostra amministrazione" - fa sapere il consigliere comunale di minoranza ed ex vicesindaco Marilena Piardi che insieme a Patrizia Biancheri e a Valeria Cannazzaro si era occupata del progetto - "Avevamo contattato i proprietari e così è cominciato un percorso di esproprio benevolo. Quest'area verrà destinata a posteggio visto che la zona necessita di posteggi".

Un ulteriore progetto per completare la riqualificazione di via Don Bosco. "Avevamo incominciato un percorso di riqualificazione con un progetto di rigenerazione urbana" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Valeria Cannazzaro - "C'è stata un'attenta analisi, uno studio e un'attenta accortezza sul lasciare i fondi, ora a disposizione dell'attuale Amministrazione comunale che potrà così beneficiarne per portare avanti il nostro progetto".

Elisa Colli

