Vallecrosia, terreno privato da riqualificare in parcheggio: pratica approvata all'unanimità

Approvata in consiglio comunale a Vallecrosia la pratica di pubblica utilità dell'opera per l'acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di un terreno per un intervento di sistemazione dell'area in corrispondenza dell'intersezione tra via Don Bosco e via Angeli Custodi, lato ponente.

La pratica di pubblico interesse finalizzata alla realizzazione di standard urbanistici ai sensi del Puc vigente è stata discussa nella seduta odierna. "E' una pratica che abbiamo spiegato in commissione consiliare" - dice il vicesindaco Cristian Quesada - "Il corpo della delibera spiega bene l'iter della pratica portata avanti dalla precedente Amministrazione comunale. A luglio l'attuale Amministrazione ha, però, messo a disposizione 100mila euro per l'acquisizione del terreno che si trova tra via Don Bosco e via Angeli Custodi. Sarà un'area strategica per una serie di aspetti. Quella zona è, infatti, interessata dalla rigenerazione urbana e, quindi, vi sarà la possibilità di andare a intervenire in vari modi. Questa Amministrazione ci ha creduto molto e anche la precedente visto che ha avviato l'iter. La volontà di questa Amministrazione si manifesta con l'importante somma messa a disposizione".

"Come gruppo di Cittadini in Comune avevamo iniziato l'iter, avevamo contattato gli eredi, sono stati convocati e così abbiamo iniziato il percorso di valutazione" - afferma il consigliere comunale di minoranza Marilena Piardi - "Sono contenta che l'Amministrazione continui il percorso incominciato da noi. In quella zona c'è un'area degradata. Gli scomputi dei lavori di Maria Ausiliatrice li avevamo destinati a questa zona, come per i giardini degli Alpini da riqualificare. Abbiamo il termine della via Don Bosco fino al Municipio che verrà così completamente riqualificata. Tutta la via Don Bosco è stata così completamente riqualificata dalla nostra amministrazione. Sono soddisfatta che l'iter prosegua. Sono contenta che quando le idee sono per il bene della città vengano apprezzate anche dagli altri".

"Volevo fare alcune precisazioni" - interviene il sindaco Fabio Perri - "Alcune cose non mi quadrano. Se ci sono progettazioni e progettualità iniziate dalla precedente amministrazione noi le portiamo avanti. I soldi che sono stati messi a disposizione li abbiamo messi noi nella nostra amministrazione con i fondi dell'avanzo di amministrazione, non era già finanziato. Il terreno e quel parcheggio non prevede nessuno scomputo dei lavori di Maria Ausiliatrice perché gli scomputi riguardano tutt'altre aree. Si era parlato eventualmente da parte dell'imprenditore che sta realizzando l'opera di pensare al progetto. Le opere a scomputo non prevedono quel parcheggio. Noi stiamo andando a rispondere alle esigenze dei singoli cittadini. Questa visione l'abbiamo sempre avuta ma non potevamo esprimerci quando eravamo nella minoranza. Anche il secondo tratto di via Don Bosco che è stato finanziato è stato oggetto di una modifica della progettazione precedente che era totalmente sbagliato. Su questa partita avete avuto una serie di idee che però nella qualità, nell'efficacia delle esigenze dei cittadini non l'avevate realizzate appieno".