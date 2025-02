Il villaggio del Festival 2025 punta sui social e la periferia. Non solo Ariston, con Villa Ormond c'è "un'altra" Sanremo (Foto)

Il Villaggio del Festival 2025, presentato questa mattina nella Sala degli Specchi del Comune di Sanremo, si prepara a un’edizione che punta non solo a un forte coinvolgimento digitale e social, ma anche a offrire ai turisti e agli appassionati del Festival l’opportunità di scoprire angoli più periferici della città, oltre ai luoghi simbolo del centro.

Come sottolineato dal conduttore Andrea Prada, l’obiettivo sarà quello di raggiungere quante più fan base possibili e fare del Villaggio un evento interattivo e condiviso sui social, senza perdere il legame con il territorio. Il taglio del nastro è previsto per domenica 9 febbraio alle ore 17 presso il Parco di Villa Ormond, con una cerimonia inaugurale che darà il via a una settimana ricca di appuntamenti. Sul palco esterno si alterneranno grandi nomi della musica e dello spettacolo, tra cui Orietta Berti, il dj Molella e l’amatissima Cristina D’Avena, per regalare momenti unici al pubblico presente e agli utenti online.

Accanto agli artisti, ci saranno anche volti noti del web, come le digital creator Alice e Giorgia Mordenti, che coinvolgeranno il pubblico con contenuti esclusivi e dirette social. "Vogliamo che il Villaggio del Festival diventi un’esperienza sia dal vivo che online," ha dichiarato Andrea Prada. "I fan potranno seguire tutto, interagire e commentare sui social, rendendo l’evento a portata di click."

Il Villaggio sarà anche il palcoscenico per i nuovi talenti grazie a un contest per artisti emergenti, che offrirà ai partecipanti la possibilità di esibirsi e farsi conoscere, con il supporto della rete per amplificare la loro visibilità. Lo studio interviste rinnovato accoglierà invece i cantanti in gara in un contesto intimo, creando contenuti esclusivi che saranno condivisi in tempo reale.

Non solo musica e spettacolo: il Villaggio del Festival diventa anche una porta d’accesso per scoprire le bellezze di Sanremo più distanti dal centro, seppur vicine (come sottolineato dal sindaco Alessandro Mager e l'assessore Alessandro Sindoni). Grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche, verranno organizzate iniziative che animeranno Villa Ormond con eventi speciali, degustazioni e incontri permetteranno ai visitatori di conoscere il legame tra cultura, territorio ed eccellenze locali. Questa edizione del Villaggio non vuole limitarsi al centro cittadino, ma invita i turisti a scoprire luoghi nascosti e autentici, portando la magia del Festival anche in spazi meno frequentati.

La collaborazione con Rai Radio2, radio ufficiale del Festival, garantirà una copertura continua delle attività del Villaggio, con il “best of” delle giornate condiviso sui social. Con un programma che unisce spettacolo, cultura, scoperta del territorio e condivisione digitale, il Villaggio del Festival 2025 si prepara a essere un punto di riferimento per chiunque voglia vivere il Festival non solo attraverso la musica, ma anche attraverso esperienze autentiche e social.