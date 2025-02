Sanremo, al Parco di Villa Ormond torna Il Villaggio del Festival: domenica 9 l'inaugurazione (Foto e video)

Questa mattina, nella Sala degli Specchi del Comune di Sanremo, si è svolta la conferenza stampa di presentazione de Il Villaggio del Festival 2025, l’evento collaterale al Festival della canzone italiana che ogni anno accoglie migliaia di visitatori presso lo storico Parco di Villa Ormond.

Alla presenza di importanti rappresentanti delle istituzioni quali: Alessandro Mager, Sindaco Comune di Sanremo; Alessandro Sindoni, Assessore al Turismo del Comune di Sanremo; Luca Lombardi, Assessore al Turismo della Regione Liguria; Enrico Lupi, Presidente Camera Commercio Riviera di Liguria; il senatore Gianni Berrino, Gino Sabatini, Presidente Camera di Commercio Marche; Giancarlo Milano, Direttore Rai Produzione; da remoto Chiara Biondi, Assessore Cultura ed Eventi Regione Marche; Giuseppe Grande, direttore de Il Villaggio del Festival, ha illustrato il ricco programma di questa edizione, che si preannuncia ancora più coinvolgente grazie alla prestigiosa collaborazione con Radio2 e all’evento di Rai Produzione.

Il taglio del nastro, previsto per domenica 9 febbraio alle ore 17, darà ufficialmente inizio alla settimana di eventi e attività. La cerimonia inaugurale sarà impreziosita dalla partecipazione di un coro d’eccezione, a cui seguirà il primo evento esclusivo targato Rai Produzione, dove verrà omaggiata proprio Rai Produzione rispetto agli uomini e alle donne che, dietro le quinte, contribuiscono con passione e professionalità alla magia del Festival di Sanremo.

Altra collaborazione di prestigio de Il Villaggio del Festival è quella con Rai Radio2, la radio ufficiale del Festival, che vedrà promuovere dalla radio alcuni contenuti del Villaggio durante tutta la settimana del Festival con il best of delle giornate. A partire da lunedì 10 febbraio, Il Villaggio del Festival si animerà ogni giorno dalle ore 10:00 alle 19:00, con un programma che unisce musica, cultura e intrattenimento: uno studio interviste completamente rinnovato, che accoglierà i cantanti in gara in un’atmosfera familiare e intima; momenti didattici dedicati agli studenti, con tematiche che spaziano dalla musica all’educazione civica, e convegni istituzionali di grande interesse; e un palco esterno con la conduzione di Andrea Prada, dove si alterneranno interviste live ai cantanti, show con ospiti dello spettacolo, tra cui Orietta Berti, il disc jockey Molella, Cristina D'Avena, incontri con i più amati digital creators come Alice e Giorgia Mordenti, e un contest per artisti emergenti.

La Camera di Commercio delle Marche, riconfermata partner del Villaggio, avrà un’area dedicata alle eccellenze marchigiane, animando gli spazi del parco e alcune vie della città con eventi speciali che esaltano il connubio tra cultura e promozione del territorio. Anche quest’anno, grazie alla collaborazione tra Comune di Sanremo, Regione Liguria, Confcommercio Sanremo, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Regione Marche e Camera di Commercio delle Marche, il Villaggio si conferma il più grande evento collaterale al Festival di Sanremo. Situato al Parco di Villa Ormond, a breve distanza dal centro cittadino, offre un’alternativa più rilassata per vivere appieno l’atmosfera del Festival, senza rinunciare al legame con il cuore pulsante della città.

Giuseppe Grande, durante la conferenza, ha anticipato che il Villaggio riserverà ancora molte sorprese, svelando solo dopo l’inaugurazione i dettagli di alcuni eventi esclusivi. Il Villaggio del Festival 2025 vi aspetta per un’esperienza che unisce spettacolo, musica e cultura, celebrando le eccellenze italiane in una cornice unica come quella di Villa Ormond.