Casa Serena, via libera della Giunta al progetto da 200mila euro per le nuove vie di esodo e il montalettighe antincendio

L'amministrazione comunale di Sanremo ha approvato il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali del secondo stralcio dei lavori di adeguamento antincendio del nosocomio Casa Serena di Poggio. L’intervento, del valore complessivo di 200.000 euro, punta a migliorare la sicurezza della struttura e ad adeguarla alle normative vigenti, garantendo al tempo stesso la possibilità di ampliare le attività ricettive e sanitarie.

La decisione arriva nell’ambito del percorso avviato dal Comune per aggiornare l’autorizzazione antincendio rilasciata nel 2016 e per consentire alcune modifiche nella destinazione d’uso di parti dell’edificio. Secondo quanto riportato nella delibera, gli adeguamenti hanno “carattere di urgenza”, essenziali per assicurare la continuità del servizio di residenza per anziani e l’inserimento delle nuove funzioni ricettive.

Il progetto complessivo è suddiviso in tre stralci:

- Adeguamento delle vie di esodo e impianto EVAC (già avviato).

- Realizzazione delle vie di esodo esterne e del montalettighe antincendio (oggetto della delibera).

- Completamento dell’ascensore esterno e adeguamento della struttura ricettiva.

Il Documento di Fattibilità consegnato dall’ingegnere incaricato, e validato dal Responsabile Unico del Procedimento, delinea gli interventi necessari per creare un sistema di esodo conforme al progetto approvato dai Vigili del Fuoco. Tra le opere previste:

- Costruzione di una passerella esterna con sbarchi al secondo piano e al terrazzo.

- Realizzazione della platea per la futura fossa dell’elevatore montalettighe.

- Garanzia di un percorso di fuga sicuro anche per pazienti allettati.

Lo scopo è dotare la struttura di vie di evacuazione pienamente funzionali anche in caso di emergenze che coinvolgano utenti non autosufficienti.

L’intervento ammonta a 200.000 euro e comprende: 149.835 euro di lavori, di cui 7.135 per oneri di sicurezza, 25.014,80 euro di spese tecniche, tra cui direzione lavori, coordinamento sicurezza e pratiche autorizzative e 14.983,50 euro di IVA. La copertura finanziaria è garantita dal capitolo “Manutenzione straordinaria immobili ed edifici comunali”, finanziato con avanzo libero del 2025. Tale somma è stata formalmente vincolata per il progetto, come indicato dalle precedenti deliberazioni di Consiglio. La Giunta ha confermato come Responsabile Unico del Procedimento l’architetto Giulia Barone, già incaricata nel primo stralcio. La struttura tecnica ha inoltre certificato la regolarità tecnica e amministrativa dell’atto.