Anffas Imperia: il Gruppo Giovani protagonista di inclusione e socialità

Anffas Imperia rinnova il proprio impegno a favore dell’inclusione sociale attraverso il lavoro del suo Gruppo Giovani, nato nella primavera di quest’anno e composto da ragazze e ragazzi tra i 18 e i 40 anni.

Il Gruppo Giovani organizza incontri ed eventi con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sui temi dell’inclusione, promuovere la socializzazione e favorire la nascita di relazioni autentiche tra giovani con e senza disabilità. Ogni iniziativa rappresenta un’occasione concreta per condividere esperienze, superare le barriere e costruire insieme una comunità più aperta e consapevole.

Dopo i primi mesi di attività, il Gruppo Giovani guarda ora al futuro con entusiasmo: sono infatti in programma nuovi appuntamenti e momenti di incontro aperti a tutti i giovani del territorio che desiderano mettersi in gioco e partecipare attivamente.

Il prossimo evento in calendario è la Cena tra Giovani, in programma per sabato 13 dicembre dalle ore 18.00 presso gli spazi del Centro Semiresidenziale dell’Anffas, in Via Artallo 151 a Imperia. Un’occasione informale per conoscersi, stare insieme e rafforzare i legami all’insegna della convivialità e dell’inclusione. Prima della cena, i partecipanti cucineranno tutti insieme, condividendo un momento di collaborazione e divertimento. La spesa sarà fornita da Anffas Imperia, che sostiene concretamente le attività del Gruppo Giovani. A chi partecipa viene semplicemente chiesto, se lo desidera, di contribuire portando qualcosa da bere.

Il Gruppo Giovani di Anffas Imperia è sempre aperto a nuovi partecipanti. Per informazioni, per aderire alle attività o per partecipare alla cena del 13 dicembre è possibile contattare la referente Martina Angelini al numero 393 9627514.

Anffas Imperia invita tutti i giovani a partecipare, perché l’inclusione si costruisce insieme, un passo alla volta.