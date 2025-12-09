Sanremo: donazione del Lions Club Sanremo Matutia per il Pronto Soccorso (Foto)

Grazie alla donazione del Lions Club Sanremo Matutia, nella sala d'attesa del Pronto Soccorso dell'ospedale di Sanremo, a partire da oggi, ha trovato spazio un box multipresa.

Questa “power box” sarà molto utile per tutti quegli utenti che, in attesa di notizie dei propri cari all'interno del Pronto Soccorso, avessero la necessità di effettuare delle telefonate, pur avendo la batteria del proprio telefono cellulare scarica.

“Ringrazio il Lions Club Sanremo Matutia – afferma il Direttore Generale di Asl1 – Dott.sa Maria Elena Galbusera – per questo dono che rappresenta un gesto di sottile attenzione per la comunità, semplice ma efficace e di premurosa vicinanza in momenti delicati che possono riguardare molti di coloro che si trovano per necessità ad accompagnare e attendere un loro caro. Ancora una volta è dimostrata una grande sensibilità alle esigenze del territorio.”

“Una donazione che nasce da una felice intuizione di una nostra socia – ha detto il presidente del Lions Club Sanremo Matutia Gianni Ostanel -, sarà molto utile per le persone che attendono i parenti e le informazioni in pronto soccorso, un servizio alla comunità ed un beneficio per la cittadinanza.”