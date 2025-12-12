Ventimiglia, una cena per la speranza: la Scuola di Pace raccoglie fondi per i bambini del Kenya (Foto)

Mercoledì 10 dicembre la Scuola di Pace di Ventimiglia ha organizzato una partecipata cena di beneficenza presso il ristorante Amarea di Bordighera, trasformando un semplice appuntamento conviviale in un forte gesto di solidarietà condivisa.

L’evento ha visto una grande affluenza di partecipanti, la cui presenza ha contribuito in maniera decisiva alla raccolta fondi destinata a sostenere un progetto educativo in Kenya. Grazie al ricavato della serata, infatti, sarà possibile aiutare una Onlus che opera a favore di bambini e ragazzi, offrendo loro opportunità di studio, crescita e la possibilità di costruirsi un futuro più sereno. I fondi verranno destinati alla realizzazione e al sostegno di scuole e istituti educativi, luoghi dove ogni giorno si coltivano speranza e possibilità.

La Scuola di Pace ha voluto infine rivolgere un messaggio a tutti i sostenitori: “Continuate a camminare al nostro fianco: ogni gesto, anche piccolo, fa una differenza enorme nella vita di molti”.