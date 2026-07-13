UlisseFest conquista Genova: oltre 20mila presenze per il debutto ligure, ora si guarda già alla decima edizione

Si è chiusa con un bilancio decisamente positivo la nona edizione di UlisseFest, la Festa del Viaggio organizzata da Lonely Planet, che dal 10 al 12 luglio ha debuttato a Genova trasformando il capoluogo ligure in un punto di riferimento per la cultura del viaggio. Per tre giorni la città ha ospitato incontri, spettacoli, concerti, workshop e mostre, richiamando migliaia di persone da tutta Italia e confermando la bontà della scelta di portare il festival in una città che fa dell'incontro tra culture uno dei suoi tratti distintivi.

I numeri testimoniano il successo dell'iniziativa. Le tre anteprime con Paolo Giordano, Pablo Trincia e Julian Marley hanno fatto registrare complessivamente 20mila presenze, mentre il programma ha proposto oltre 70 appuntamenti con la partecipazione di più di 150 ospiti. Il pubblico ha riempito piazze, palazzi storici e spazi dedicati agli eventi, partecipando con entusiasmo alle numerose iniziative in calendario, dai laboratori agli incontri con gli autori, fino ai concerti serali che hanno animato il centro cittadino.

Ottimi risultati anche sul fronte della comunicazione digitale. L'edizione 2026 ha raggiunto una copertura complessiva di 3,2 milioni di persone, con un incremento del 26,7% rispetto allo scorso anno. Le interazioni sono salite a 78.400, segnando un aumento del 325%, mentre le visualizzazioni complessive su Facebook e Instagram hanno superato i 7,3 milioni. Durante la manifestazione sono stati prodotti oltre 80 contenuti, prevalentemente video, con il coinvolgimento di sette content creator che, complessivamente, vantano una community di oltre 1,6 milioni di follower.

Tra i protagonisti dell'edizione genovese figuravano nomi di primo piano del panorama culturale, giornalistico e musicale come Tony Wheeler, Cecilia Sala, Bill de Blasio, Fabio Genovesi, Stefano Mancuso, Erika Fatland, Moni Ovadia e Antonio Spadaro. Sul palco dei concerti si sono alternati Julian Marley, Francesco Gabbani e Negramaro, mentre le albe musicali sull'Isola delle Chiatte hanno visto protagonisti Micah P. Hinson e Seckou Keita. Grande spazio anche ai percorsi sonori curati da Federico Sacchi, Raffaele Costantino, Alessio Bertallot e Valerio Corzani.

"Quando Lonely Planet ha inserito Genova tra le migliori destinazioni del mondo da visitare, non stava semplicemente consigliando una città: stava riconoscendo la sua naturale vocazione al viaggio. UlisseFest ha trovato qui la conferma che quella scelta era giusta. I nostri ospiti hanno incontrato una città curiosa, accogliente e pronta a partecipare, e il pubblico lo ha dimostrato riempiendo palazzi, piazze e tutti i luoghi del festival. Il prossimo anno UlisseFest festeggerà la sua decima edizione. Ci piacerebbe celebrarla qui, a Genova, perché in questi giorni abbiamo avuto la sensazione che tra questa città e il festival sia nato qualcosa di speciale. Sarebbe il modo più bello per festeggiare un traguardo così importante", ha dichiarato il direttore di Lonely Planet Italia, Angelo Pittro.

Parole raccolte con entusiasmo dall'amministrazione comunale. "Genova ha nel suo DNA la vocazione all'esplorazione e all'incontro. Aver ospitato la nona edizione di UlisseFest non è stato solo un onore, ma il riflesso naturale di ciò che questa città rappresenta da secoli: un porto aperto sul mondo e un trampolino verso nuovi orizzonti – ha dichiarato la sindaca Silvia Salis –. Il successo di questi tre giorni dimostra l'energia della nostra città. Non c'è dubbio che tra Genova e il festival sia scoccata una scintilla: siamo pronti ad accogliere anche la decima edizione il prossimo anno". Sulla stessa linea anche l'assessora al Turismo Tiziana Beghin, che ha definito l'esordio della manifestazione nel capoluogo ligure "una scommessa vinta".

L'edizione genovese ha valorizzato anche il territorio e le sue eccellenze. La Camera di Commercio ha messo a disposizione i propri spazi coinvolgendo gli operatori di Genova Gourmet, mentre le botteghe storiche sono state inserite in itinerari guidati realizzati insieme alle guide professioniste e agli autori di Lonely Planet. Un modo per raccontare il viaggio non solo come destinazione, ma come esperienza di scoperta, incontro e conoscenza, confermando UlisseFest come uno degli appuntamenti culturali più importanti dedicati al mondo del viaggio.