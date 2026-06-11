Rete Futuro, Simona Ferro e il ministro Abodi all’evento nazionale su giovani, competenze e lavoro (Foto)

Il vicepresidente della Regione Liguria con delega alle Politiche Giovanili Simona Ferro ha partecipato questa mattina all’evento nazionale “Rete Futuro” a Roma, organizzato nell’ambito del Progetto RETE (Giovani, Competenze, Lavoro), promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e da Invitalia.

L’iniziativa, alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, ha posto al centro i temi dell’orientamento, della formazione e della creazione d’impresa, sviluppati attraverso un sistema di Hub distribuiti in diverse aree della Penisola e accessibili anche da remoto.

“Questo progetto nasce per favorire il confronto e la crescita personale di ragazze e ragazzi che vogliono costruire il proprio futuro nel mondo lavorativo – ha dichiarato Simona Ferro –. L’obiettivo ribadito in questa sede è quello di continuare ad agevolare il percorso professionale dei nostri giovani, tramite il rafforzamento delle competenze e lo sviluppo della loro attitudine imprenditoriale”.

Il vicepresidente della Regione Liguria ha inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni, sistema formativo e mondo produttivo. “I partenariati fra pubblico e privato per incentivare l’incontro fra scuole, università e realtà produttive sono fondamentali per avvicinare domanda e offerta di impiego e per garantire un efficace inserimento socio-lavorativo. Eventi come ‘Rete Futuro’ sono preziosi per fare coesistere strutture, conoscenze e profili altamente qualificati e creare nuove prospettive comuni”, ha concluso Ferro.