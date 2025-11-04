 / Attualità

Il comune di Sanremo aderisce al bando della Compagnia di San Paolo per contrastare la povertà alimentare

Il Comune parteciperà all’interno di un raggruppamento pubblico-privato, con capofila l’associazione 'Centro Ascolto Caritas Sanremo'

E' stata approvata, dall'Amministrazione comunale di Sanremo, la partecipazione al bando 'Verso politiche locali del cibo: sistemi territoriali e sostenibilità per il contrasto alla povertà alimentare', promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e rivolto ai territori di Piemonte e Liguria con almeno 10.000 abitanti. Il progetto mira al rafforzamento delle politiche locali del cibo e alla lotta alla povertà alimentare, attraverso azioni innovative che coniughino sostegno alle fasce fragili, coinvolgimento della comunità e sostenibilità ambientale. Un tema che, negli ultimi anni, ha assunto un ruolo centrale nelle politiche sociali a causa del peggioramento delle condizioni economiche di molte famiglie e dell’aumento del costo della vita.

Il Comune parteciperà all’interno di un raggruppamento pubblico-privato, con capofila l’associazione 'Centro Ascolto Caritas Sanremo', già attiva in città con l’Emporio Solidale. Al partenariato aderiscono anche: Croce Verde Arma Taggia, Centro Aiuto alla Vita, I Deplasticati, Banco Alimentare Liguria e comune di Taggia. Una rete ampia e complementare, in grado di mettere a sistema competenze, volontariato, esperienze e capacità organizzativa. La partecipazione al bando prevede due fasi: una prima manifestazione di interesse e, in caso di selezione, un percorso di progettazione guidata dalla stessa Fondazione. Gli obiettivi del progetto riguardano: il miglioramento dell’accesso a cibo sano e di qualità per le persone vulnerabili, la diversificazione delle fonti alimentari e riduzione degli sprechi, l'educazione alimentare e promozione di stili di vita sani, la valorizzazione delle filiere corte, dell’agricoltura sociale e degli orti urbani, la costruzione di governance locali del cibo e politiche condivise e l'attenzione alla sostenibilità e al cambiamento climatico Un’azione, quindi, che unisce solidarietà, responsabilizzazione della comunità e innovazione sociale.

L’iniziativa rientra nelle politiche delineate dall’Amministrazione comunale nelle Linee di Mandato 2024–2029 e nel DUP 2025–2027, che promuovono una Sanremo inclusiva, solidale e attenta ai diritti fondamentali, con particolare riferimento alla salute e alla qualità della vita. Tra le priorità figurano il contrasto agli sprechi, lo sviluppo dell’economia circolare e l’ampliamento degli orti urbani.  Con questa adesione, Sanremo si candida a diventare un territorio pilota nelle politiche alimentari locali, rafforzando il proprio impegno nel contrasto alla povertà, nella promozione della dignità e nella sostenibilità sociale e ambientale.

