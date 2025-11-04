Il comune di Sanremo aderisce al bando della Compagnia di San Paolo per contrastare la povertà alimentare

E' stata approvata, dall'Amministrazione comunale di Sanremo, la partecipazione al bando 'Verso politiche locali del cibo: sistemi territoriali e sostenibilità per il contrasto alla povertà alimentare', promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e rivolto ai territori di Piemonte e Liguria con almeno 10.000 abitanti. Il progetto mira al rafforzamento delle politiche locali del cibo e alla lotta alla povertà alimentare, attraverso azioni innovative che coniughino sostegno alle fasce fragili, coinvolgimento della comunità e sostenibilità ambientale. Un tema che, negli ultimi anni, ha assunto un ruolo centrale nelle politiche sociali a causa del peggioramento delle condizioni economiche di molte famiglie e dell’aumento del costo della vita.

Il Comune parteciperà all’interno di un raggruppamento pubblico-privato, con capofila l’associazione 'Centro Ascolto Caritas Sanremo', già attiva in città con l’Emporio Solidale. Al partenariato aderiscono anche: Croce Verde Arma Taggia, Centro Aiuto alla Vita, I Deplasticati, Banco Alimentare Liguria e comune di Taggia. Una rete ampia e complementare, in grado di mettere a sistema competenze, volontariato, esperienze e capacità organizzativa. La partecipazione al bando prevede due fasi: una prima manifestazione di interesse e, in caso di selezione, un percorso di progettazione guidata dalla stessa Fondazione. Gli obiettivi del progetto riguardano: il miglioramento dell’accesso a cibo sano e di qualità per le persone vulnerabili, la diversificazione delle fonti alimentari e riduzione degli sprechi, l'educazione alimentare e promozione di stili di vita sani, la valorizzazione delle filiere corte, dell’agricoltura sociale e degli orti urbani, la costruzione di governance locali del cibo e politiche condivise e l'attenzione alla sostenibilità e al cambiamento climatico Un’azione, quindi, che unisce solidarietà, responsabilizzazione della comunità e innovazione sociale.

L’iniziativa rientra nelle politiche delineate dall’Amministrazione comunale nelle Linee di Mandato 2024–2029 e nel DUP 2025–2027, che promuovono una Sanremo inclusiva, solidale e attenta ai diritti fondamentali, con particolare riferimento alla salute e alla qualità della vita. Tra le priorità figurano il contrasto agli sprechi, lo sviluppo dell’economia circolare e l’ampliamento degli orti urbani. Con questa adesione, Sanremo si candida a diventare un territorio pilota nelle politiche alimentari locali, rafforzando il proprio impegno nel contrasto alla povertà, nella promozione della dignità e nella sostenibilità sociale e ambientale.