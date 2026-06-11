Primo consiglio comunale a Bordighera, inizia l'era di Baldassarre: "Sarò il sindaco di tutti" (Foto e video)

Inizia l'era di Marzia Baldassarre. In serata si è, infatti, svolto il primo consiglio comunale a Bordighera con il neo eletto sindaco donna.

L'ordine del giorno della seduta odierna ha previsto sei punti. In primo luogo si è svolto l'esame degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale e delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di essi. "E' una pratica di presa d'atto, dove qualsiasi persona ritenga di voler manifestare delle questioni di incompatibilità e di eleggibilità si può esprimere" - dice il neosindaco Marzia Baldassarre - "Diamo atto che nei confronti del sindaco e dei consiglieri non sussistono causa di incandidabilità, di eleggibilità o di incompatibilità alla carica previste dal testo unico delle leggi locali e, perciò, di convalidare l'elezione dei candidati proclamati eletti nelle elezioni tenutesi nei giorni 24 e 25 maggio 2026 alla carica di sindaco e di consigliere comunale".

Si è poi tenuto il giuramento del sindaco. "Nel rispetto della normativa si prevede che il sindaco presti il proprio giuramento in occasione della prima seduta del consiglio comunale: giuro di prestare lealmente la Costituzione italiana" - dichiara il sindaco Marzia Baldassarre - "Il giuramento che ho appena pronunciato sicuramente è un atto formale ma per me significa anche un impegno solenne che assumo nei confronti non solo di Bordighera ma anche dei cittadini. Per me è un onore essere sindaco e assumere l'incarico che i cittadini mi hanno conferito. Accolgo con gratitudine e profondo senso di responsabilità questo incarico e garantisco di portarlo avanti con grande spirito di servizio insieme alla mia squadra".

Si è, in seguito, tenuta la comunicazione della nomina degli assessori e del vicesindaco. Massimiliano Bassi sarà l'assessore con delega a Polizia Locale, Lavori Pubblici, Spiagge, Urbanistica e Grandi Opere; Alessandro Albanese, assessore con delega a Commercio e Artigianato, Porto e Igiene Urbana; Margherita Mariella, assessore con delega all'Ambiente, al Verde, alle Scuole, all'Arredo Urbano e al Demanio; Massimiliano Di Vito, assessore con delega a Sport, Frazioni, Personale, Elettorale, Servizi Cimiteriali, Anagrafe, Stato Civile e Manutenzioni mentre Giuseppe Trucchi è stato nominato vicesindaco e assessore con delega alla Sanità, alla Cultura e alle Politiche Sociali. Il sindaco Marzia Baldassarre avrà, invece, le deleghe a Turismo, Manifestazioni, Bilancio, Edilizia Privata e Patrimonio. Il nuovo consiglio comunale è, perciò, composto, oltre che da sindaco e assessori, anche dai consiglieri comunali di maggioranza Gianluca Gazzano, Pietro Paolo Guglielmi, Annastella Merlo in Iorio, Sandra Silvestri in Piantoni, Elisa Vagnetti e dai consiglieri di minoranza Davide Sattanino, Marco Laganà, Martina Sferrazza, Massimiliano Iacobucci e Veronica Albanese.

Si è svolta, a seguire, l'elezione del presidente del Consiglio comunale. L'incarico è stato assegnato a Fulvio Debenedetti. "Sono molto onorato di avere questo incarico di prestigio dal punto di vista istituzionale" - commenta il presidente del consiglio comunale Fulvio Debenedetti - "Una carica molto importante che cercherò di portare avanti nel miglior modo possibile".

"Desidero rivolgere le mie congratulazioni al neo presidente del consiglio comunale appena eletto" - commenta il sindaco Marzia Baldassarre - "Prima di lasciare la parola al presidente del consiglio, desidero rivolgermi ai gruppi di minoranza, se avessero il piacere di condividere insieme a noi un candidato nella posizione di vicepresidente del consiglio al fine di poter collaborare anche in questo ruolo istituzionale". "Non abbiamo nessun nome da proporre" - dicono i consiglieri di minoranza Massimiliano Iacobucci e Davide Sattanino.

Si è tenuta anche l'elezione del vicepresidente del consiglio comunale. Sarà Elisa Vagnetti a ricoprire l'incarico. "Desidero rivolgere le mie congratulazioni al neo vicepresidente del consiglio comunale appena eletto" - commenta il sindaco Marzia Baldassarre - "Sicuramente sia il presidente che il vicepresidente svolgeranno la loro funzione istituzionale nel pieno rispetto delle regole e garantendo un equilibrio durante il consiglio comunale".

Si è, infine, svolta l'elezione della commissione elettorale comunale che, dopo la votazione, risulta essere formata da Annastella Merlo, Pietro Paolo Guglielmi e Massimiliano Iacobucci. I supplenti saranno, invece, Elisa Vagnetti, Alessandro Albanese e Davide Sattanino. "Vorrei concludere questa prima seduta del nuovo consiglio comunale augurando buon lavoro agli assessori, ai consiglieri di maggioranza e di minoranza" - mette in evidenza il sindaco Marzia Baldassarre - "Ci possa essere rispetto e collaborazione per il bene della città".

Tra il numeroso pubblico presente in sala vi erano anche il consigliere regionale Enrico Ioculano, il vicesindaco di Vallecrosia al Mare Cristian Quesada e il consigliere comunale di Ventimiglia Alessandro Leuzzi.