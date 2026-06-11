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Politica | 11 giugno 2026, 21:15

Primo consiglio comunale a Bordighera, Sattanino: "Faremo un’opposizione di controllo" (Foto)

Tre i consiglieri comunali di 'Obiettivo Bordighera'

Primo consiglio comunale a Bordighera, Sattanino: &quot;Faremo un’opposizione di controllo&quot; (Foto)

"Naturalmente faremo un’opposizione di controllo" - dice il consigliere comunale di minoranza Davide Sattanino alla conclusione del primo consiglio comunale a Bordighera.

Tre sono i consiglieri comunali di 'Obiettivo Bordighera' tra i banchi della minoranza: Davide Sattanino, Marco Laganà e Martina Sferrazza. "Obiettivo Bordighera fa i complimenti al sindaco e alla giunta per questo insediamento" - afferma Sattanino - "Auguriamo un 'buon lavoro' a tutti".

"Se ne avranno bisogno siamo disponibili ad essere di aiuto" - sottolinea Sattanino - "La nostra opposizione, però, sarà soprattutto di verifica perché noi vogliamo solo il bene di Bordighera".

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Elisa Colli

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