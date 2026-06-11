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Politica | 11 giugno 2026, 20:21

Primo consiglio comunale a Bordighera, Iacobucci: "La nostra opposizione non farà sconti a nessuno" (Foto e video)

"Ci prepariamo a fare un'opposizione costruttiva e attenta", dice il consigliere comunale di minoranza

Primo consiglio comunale a Bordighera, Iacobucci: &quot;La nostra opposizione non farà sconti a nessuno&quot; (Foto e video)

"Ci prepariamo a fare un'opposizione costruttiva e attenta" - dice il consigliere comunale di minoranza Massimiliano Iacobucci alla conclusione del primo consiglio comunale a Bordighera.

Due sono i consiglieri comunali di 'Per Bordighera' tra i banchi della minoranza: Massimiliano Iacobucci e Veronica Albanese"Il primo consiglio comunale è un consiglio tecnico e non c'è nessun dibattito" - sottolinea Iacobucci - "Come opposizione abbiamo assistito e partecipato alle ratifiche".

"Qualsiasi ruolo si ricopre in un consiglio comunale deve essere ovviamente a favore della città" - afferma Iacobucci - "La nostra opposizione non farà sconti a nessuno".

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Elisa Colli

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