Primo consiglio comunale a Bordighera, Iacobucci: "La nostra opposizione non farà sconti a nessuno" (Foto e video)

"Ci prepariamo a fare un'opposizione costruttiva e attenta" - dice il consigliere comunale di minoranza Massimiliano Iacobucci alla conclusione del primo consiglio comunale a Bordighera.

Due sono i consiglieri comunali di 'Per Bordighera' tra i banchi della minoranza: Massimiliano Iacobucci e Veronica Albanese. "Il primo consiglio comunale è un consiglio tecnico e non c'è nessun dibattito" - sottolinea Iacobucci - "Come opposizione abbiamo assistito e partecipato alle ratifiche".

"Qualsiasi ruolo si ricopre in un consiglio comunale deve essere ovviamente a favore della città" - afferma Iacobucci - "La nostra opposizione non farà sconti a nessuno".