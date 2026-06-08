A Bordighera nasce il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, Iacobucci e Albanese: "Difenderemo le istanze dei cittadini"

Massimiliano Iacobucci e Veronica Albanese, eletti nella lista “Per Bordighera”, hanno, infatti, depositato, nei giorni scorsi, l’istanza prevista dal regolamento comunale per la costituzione del gruppo consiliare del partito guidato da Giorgia Meloni.

"Come presidente del circolo bordigotto di Fratelli d’Italia – dichiara Veronica Albanese – sono onorata di comunicare la nascita del gruppo consiliare, che sarà un punto di riferimento per tutti i cittadini che desiderano avere un filo diretto con il Comune per segnalare problemi e avanzare proposte".

"La nostra lista era dichiaratamente di centrodestra – aggiunge Massimiliano Iacobucci – "La creazione del gruppo consiliare nasce nel segno della trasparenza e per evitare ogni tipo di confusione. Difenderemo le istanze dei cittadini e rappresenteremo le idee e le proposte di Fratelli d’Italia per la nostra città".