Bimba di due anni morta a Bordighera, minuto di silenzio in consiglio comunale (Foto e video)

Minuto di silenzio per la piccola Beatrice. La prima seduta del nuovo consiglio comunale a Bordighera è iniziata ricordando la bimba di due anni trovata morta in casa lo scorso 9 febbraio.
"Prima di iniziare i lavori di questo primo consiglio comunale desideriamo rivolgere un pensiero alla piccola Beatrice" - dice il sindaco Marzia Baldassarre - "Una tragica scomparsa che ha toccato e sconvolto non solo la comunità di Bordighera ma l'Italia intera".
"Nella sua memoria chiediamo che venga osservato un minuto di silenzio" - sottolinea il neosindaco - "Colgo l'occasione per ringraziare i consiglieri di minoranza che hanno rivolto la stessa attenzione presentando una mozione in merito a un lutto sia cittadino che nazionale rivolto a questa dolorosa vicenda".