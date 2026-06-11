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Politica | 11 giugno 2026, 18:40

Bimba di due anni morta a Bordighera, minuto di silenzio in consiglio comunale (Foto e video)

"Una tragica scomparsa che ha toccato e sconvolto non solo la comunità di Bordighera ma l'Italia intera", dice il sindaco Baldassarre

Bimba di due anni morta a Bordighera, minuto di silenzio in consiglio comunale (Foto e video)

Minuto di silenzio per la piccola Beatrice. La prima seduta del nuovo consiglio comunale a Bordighera è iniziata ricordando la bimba di due anni trovata morta in casa lo scorso 9 febbraio.

"Prima di iniziare i lavori di questo primo consiglio comunale desideriamo rivolgere un pensiero alla piccola Beatrice" - dice il sindaco Marzia Baldassarre - "Una tragica scomparsa che ha toccato e sconvolto non solo la comunità di Bordighera ma l'Italia intera".

"Nella sua memoria chiediamo che venga osservato un minuto di silenzio" - sottolinea il neosindaco - "Colgo l'occasione per ringraziare i consiglieri di minoranza che hanno rivolto la stessa attenzione presentando una mozione in merito a un lutto sia cittadino che nazionale rivolto a questa dolorosa vicenda".

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Elisa Colli

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