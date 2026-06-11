Ventimiglia, FdI e FI: "La ricostruzione della passerella non ammette primogeniture né posizioni di rendita politica"

"Pur riaffermando il valore strategico dell'opera, esprimiamo profonda perplessità di fronte a un’iniziativa unilaterale che rischia unicamente di minare la percezione della compattezza della maggioranza verso i cittadini. Registriamo con rammarico questa fuga in avanti da parte degli alleati della Lega: la ricostruzione della passerella è un obiettivo che non ammette primogeniture né posizioni di rendita politica, trattandosi di un intervento di ripristino istituzionale ampiamente condiviso dall'intero arco consiliare" - dicono le delegazioni politiche di Fratelli d'Italia e Forza Italia a Ventimiglia commentando l'iniziativa della Lega di lanciare una raccolta firme per sostenere la ricostruzione della passerella sul Roia e l’azione dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Flavio Di Muro.

"Come Fratelli d'Italia e Forza Italia ribadiamo l'assoluta superfluità dell'azione intrapresa, dal momento che l'opera è già incardinata tra le massime priorità del programma di governo della coalizione" - sottolineano - "Anche a fronte della volontà di imprimere un'accelerazione all'iter, il principio cardine della collegialità e il rispetto delle scadenze politiche avrebbero imposto un confronto preventivo all'interno della cabina di regia della maggioranza; un metodo democratico che, purtroppo, è stato disatteso".