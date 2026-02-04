 / Eventi

Eventi | 04 febbraio 2026, 16:00

Giochi, musica e dolci: Carnevale in piazza a Isolabona (Foto)

Intrattenimento con pagliaccio Fragolone

Giochi, musica e dolci: Carnevale in piazza a Isolabona (Foto)

Giochi, musica e divertimento. Domenica 8 febbraio dalle 14 verrà festeggiato il Carnevale a Isolabona.

L'appuntamento, a ingresso libero, sarà in piazza che, per l'occasione, verrà animata dalla pentolaccia, dalla musica e dall'intrattenimento con pagliaccio Fragolone.

L'evento sarà proposto dalla ProLoco di Isolabona. "Si potranno trovare la pentolaccia, giochi, musica e dolci. Alle 15.30 vi sarà, inoltre, intrattenimento con il pagliaccio Fragolone" - fanno sapere gli organizzatori - "Vi aspettiamo numerosi per un pomeriggio di divertimento, giochi e allegria!".

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium