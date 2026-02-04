Sanremo celebra Mattia Salvi: il campione di Ju-Jitsu premiato a Palazzo Bellevue dopo una stagione d’oro

“I risultati ottenuti dal sanremese Mattia Salvi nel Ju -Jitsu rappresentano un esempio positivo per i giovani e un motivo di prestigio per la nostra città. Esprimiamo quindi le più sincere congratulazioni ad un atleta capace di distinguersi grazie a impegno, talento e determinazione”.

Così intervengono il sindaco Alessandro Mager e l’assessore al turismo e allo sport Alessandro Sindoni a proposito delle recenti vittorie di Mattia Salvi nella disciplina Ju-Jitsu ai campionati europei Larnaka Cipro (medaglia d’oro, marzo 2025), al Grand Prix del Mediterraneo (medaglia d’oro, giugno 2025) e al campionato del mondo Bangkok Thailand (medaglia d’oro, novembre 2025). E’ stato anche medaglia d’oro a gennaio al Campionato Italiano e a febbraio all’open internazionale di Genova.

Il sindaco Mager e l’assessore Sindoni hanno ricevuto Mattia Salvi questa mattina a Palazzo Bellevue, consegnandogli un gagliardetto del Comune in segno di riconoscimento per gli importanti traguardi sportivi raggiunti.

Mattia era accompagnato, tra gli altri, dai maestri Andrea Molinari e Alberto Ferrigno. “Con questo gesto simbolico – concludono il sindaco Mager e l’assessore Sindoni - Sanremo intende ringraziare Mattia Salvi per aver valorizzato il nome della città nel mondo”.