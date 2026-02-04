Tradizione e alta cucina al Roof Garden del Casinò di Sanremo: due cene di gala tra Puglia e creatività d’autore

L’eccellenza della tradizione enogastronomica italiana va in scena al Roof Garden del Casinò di Sanremo con due appuntamenti esclusivi dedicati alla cucina d’autore e ai grandi interpreti del gusto. Due cene di gala che accompagneranno gli ospiti in un viaggio sensoriale tra territorio, creatività e identità culinaria. Il primo evento è in programma sabato prossimo, in collaborazione con il ristorante Pashà, 1 stella Michelin, ambasciatore di una cucina pugliese contemporanea capace di coniugare memoria e innovazione. I profumi e i sapori dal Gargano al Salento saranno protagonisti di una serata che celebra la tradizione reinterpretata con tecnica, sensibilità e rispetto assoluto per la materia prima.

La cucina del Pashà si distingue per un approccio essenziale e raffinato, dove autenticità, stagionalità e territorialità diventano valori centrali. «Abbiamo scelto di presentarci con piatti che raccontano il genio delle nostre mamme e nonne, capaci di fare di necessità virtù», spiegano dallo staff del ristorante, sottolineando il legame profondo tra gastronomia e patrimonio culturale pugliese. Il viaggio nel gusto proseguirà sabato 21 marzo con Francesco Aquila, chef, docente e vincitore di MasterChef Italia 10 (2021). Volto televisivo amatissimo e seguitissimo sui social, Aquila porterà al Roof Garden una cucina che mescola creatività, professionalità e racconto, con uno stile diretto e coinvolgente che lo ha reso riconoscibile anche con l’espressione “Zio Bricco”.

«Abbiamo voluto dedicare ai nostri clienti un’emozione fatta di sapori unici della migliore cucina d’autore italiana, che rappresenta anche un momento d’incontro tra culture diverse», sottolineano in corsivo i componenti del Cda del Casinò di Sanremo, il presidente e amministratore delegato dott. Giuseppe Di Meco e i consiglieri dott.ssa Sonia Balestra e arch. Mauro Menozzi. «Due serate che vedranno protagoniste le eccellenze enogastronomiche del nostro Bel Paese».

Due appuntamenti imperdibili che confermano il Roof Garden del Casinò di Sanremo come palcoscenico privilegiato dell’alta cucina italiana.