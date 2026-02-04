Ventimiglia, gioiello architettonico nel centro storico: visita guidata gratuita a Palazzo Galleani (Foto)

Visita guidata gratuita a Palazzo Galleani a Ventimiglia in occasione della Giornata Internazionale della Guida Turistica, istituita dalla World Federation of Tourist Guide Associations promossa in Italia dall'associazione nazionale guide turistiche. L'appuntamento sarà il 22 febbraio.

La visita sarà organizzata in due sessioni: alle 14.30 e alle 15. "Un'occasione unica per poter scoprire un gioiello architettonico situato nel centro storico di Ventimiglia" - fanno sapere gli organizzatori - "Il ritrovo sarà all'ingresso di Palazzo Galleani, in via Giuseppe Garibaldi 5, nella città alta. La prenotazione è obbligatoria entro il 20 febbraio contattando il numero 3286440065".

L'iniziativa è a cura dell'associazione guide turistiche Liguria in collaborazione con la Fondazione Galleani - de Bottini e l'Ente Agosto Medievale Città di Ventimiglia.