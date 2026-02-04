 / Eventi

Sanremo ricorda le vittime delle foibe: cerimonia domenica prossima alle 16 in via Martiri delle Foibe a Sanremo

In occasione del Giorno del Ricordo, iniziativa del Comune con ANVGD e Opera Nazionale Caduti senza Croce

In occasione del Giorno del Ricordo, il Comune di Sanremo, in collaborazione con il Comitato Provinciale di Imperia dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e con l’Opera Nazionale Caduti senza Croce, organizza una cerimonia commemorativa. L’appuntamento è per domenica 8 febbraio, alle ore 16, in via Martiri delle Foibe (lato via San Francesco), luogo simbolo dedicato alla memoria delle vittime.

La ricorrenza del 10 febbraio, istituita dalla Repubblica Italiana, ha lo scopo di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani vittime delle foibe, dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. La cerimonia rappresenta un momento di raccoglimento e riflessione condivisa, aperto alla cittadinanza, per rendere omaggio alle vittime e trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria storica.

