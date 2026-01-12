 / Politica

Revisione dei Comuni montani, Piana: in Liguria riduzione contenuta e 23 nuovi ingressi nella classificazione

Accolte le proposte regionali nella revisione nazionale dei criteri: i Comuni montani liguri salgono a 129, attesa la ratifica della Conferenza Unificata

Importanti novità per i territori montani della Liguria arrivano a seguito dell’incontro svoltosi oggi tra il vicepresidente della Regione Liguria con delega alla Montagna, Alessandro Piana, e gli assessori delle altre Regioni, nell’ambito del percorso di revisione nazionale dei criteri di classificazione dei Comuni montani previsto dalla Legge sulla Montagna.

Sulla base del recepimento dell’ampliamento dei criteri e della revisione dei parametri – dichiara Piana – possiamo affermare che 23 Comuni liguri rientreranno con tutta probabilità nella classificazione di “Comune montano”. Prima della revisione nazionale, in Liguria i Comuni classificati come montani erano 166. La nuova proposta ministeriale li aveva inizialmente ridotti a 106, ma grazie alle modifiche ai parametri il numero sale ora a 129 Comuni montani complessivi.

Abbiamo ottenuto il recepimento di tutte le nostre proposte – prosegue Piana – e in alcuni casi anche miglioramenti ulteriori. A fronte di un taglio medio nazionale stimato intorno al 40%, in Liguria la riduzione risulta contenuta attorno al 20%. Resta inoltre aperta la possibilità di una deroga, annunciata dal Ministro Roberto Calderoli, che consentirà alle Regioni di proporre ulteriori inserimenti o esclusioni di Comuni sulla base di criteri generali condivisi.

Un passo avanti importante nella tutela dei territori montani liguri. Attendiamo ora la ratifica della Conferenza Unificata delle Regioni, conclude Piana.

