Nuovi assessori regionali: oggi la conferma di Bucci, venerdì prossimo la conferenza stampa sulle nomine

Il 16 gennaio sarà il giorno decisivo per conoscere la composizione della nuova giunta regionale ligure. Lo ha confermato il presidente Marco Bucci, che aveva inizialmente previsto di ufficializzare le nomine prima delle festività natalizie, ma ha dovuto attendere i venti giorni previsti dalla pubblicazione della riforma statutaria sul Bollettino ufficiale.

“Molto probabilmente terremo una conferenza stampa nel pomeriggio del 16 gennaio”, ha dichiarato Bucci al termine dell’evento di chiusura di Liguria 2025 - Regione europea dello sport al teatro Carlo Felice di Genova. L’ufficializzazione politica formale, invece, avverrà martedì 20 gennaio in consiglio regionale. Sulla questione dei nomi, il presidente ha preferito non sbilanciarsi: “Non posso commentare decisioni non ancora definitive. C’è però un clima di grande accordo, quindi sono fiducioso”, ha spiegato.

Tra le indiscrezioni che circolano negli ultimi giorni, sembra probabile la conferma del leghista Alessio Piana alla guida dello Sviluppo economico. Al Bilancio dovrebbe approdare la tecnica Claudia Morich, direttrice generale del Bilancio negli uffici regionali di via Fieschi, ritenuta vicina all’area forzista. In quota Vince Liguria–Noi Moderati, invece, Alessandro Bozzano sarebbe pronto a ricevere la delega alla Cultura e alle Politiche culturali.