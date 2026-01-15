Sanremo: l'amministrazione integra gli spazi per la Rai al Festival, no all'Arenella ma arriva il 'glass' agli ex cantieri sul porto

La Giunta comunale di Sanremo ha approvato una delibera (impostata dall'assessorato al turismo, guidato da Alessandro Sindoni) di integrazione alla convenzione con la Rai per l’edizione 2026 del Festival della Canzone Italiana, accogliendo parte delle richieste avanzate da Rai Pubblicità in vista dell’organizzazione dell’evento. Tra le decisioni più rilevanti, la Giunta ha deliberato di concedere la location aggiuntiva denominata 'Zona Rossa' per un periodo massimo che va dal 2 febbraio al 14 marzo e l'utilizzo sarà però subordinato a condizioni precise:

- nessuna occupazione di aree demaniali marittime;

- preventivo rilascio dell’autorizzazione doganale necessaria;

- garanzia di accesso alle spiagge libere sottostanti.

- non è stata invece accolta la richiesta relativa a un’ulteriore area, la cosiddetta “Zona Gialla”, ritenuta non opportuna dall’Amministrazione.

La delibera autorizza inoltre ulteriori brandizzazioni, alle condizioni indicate nelle note ufficiali trasmesse da Rai Pubblicità tra dicembre 2025 e gennaio 2026.

È stata anche concessa la messa a disposizione anticipata di alcune location già previste in convenzione, come forma di compensazione per la riduzione degli spazi esterni al Forte di Santa Tecla, interessati da un cantiere della Direzione Regionale Musei. Le somme derivanti dalla valorizzazione della location aggiuntiva e dalle brandizzazioni extra saranno introitate nel Bilancio di previsione 2026-2028, anno 2026, tra le entrate del 'Titolo 2 – Sponsorizzazioni e trasferimenti per manifestazioni ed eventi'.

Le prime indicazioni che filtrano e come si evince dalle condizioni dettate dal Comune, riguardano il paventato utilizzo della spiaggia dell'Arenella per una installazione. Questa, quindi, non verrà attuata mentre altre installazioni potrebbero trovare spazio sulle spiagge vicine, che sono private. Proprio per compensare la riduzione degli spazi esterni a Santa Tecla che non saranno fruibili, verrà concesso alla Rai l'utilizzo degli 'scivoli' del porto vecchio, che furono dei cantieri navali fino ad alcuni anni fa e luogo di partenza e arrivo per gli aerei idrovolanti ad inizio del '900. Secondo indiscrezioni la Rai dovrebbe installare un 'glass' (o qualcosa di simile) dove poter realizzare eventi ed essere presente con le proprie iniziative. Non è da escludere anche l'installazione di un maxi schermo.

Inoltre, da palazzo Bellevue viene confermata la concessione di una porzione limitata di piazzale Dapporto per l'ampliamento del villaggio delle radio (Probabilmente Radio Italia), la cui centralità viene mantenuta in corso Imperatrice sotto il Casinò. Confermata l'installazione di Radio Kiss Kiss in piazzale Vesco con le emittenti del gruppo Mediaset a Villa Nobel.