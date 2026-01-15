Liguria, il turismo accessibile protagonista: l’assessore Lombardi riunisce i Comuni vincitori dei bandi

Una Liguria senza barriere, capace di accogliere tutti e di trasformare l’accessibilità in un volano di promozione internazionale. Questo il tema centrale dell’incontro svoltosi stamane nella sede della Regione Liguria, dove l'assessore al Turismo Luca Lombardi ha fatto il punto con i sindaci e i tecnici dei Comuni di Pietra Ligure, Savona, Levanto, Alassio e Sestri Levante.

Al centro del tavolo, l’avanzamento dei progetti finanziati con i bandi regionali 2022 e 2024 (da 430 mila euro ciascuno) e la definizione delle strategie comunicative in vista dei grandi appuntamenti nazionali.

I prossimi appuntamenti: Firenze e la BIT di Milano

L'assessore Lombardi ha annunciato che la Regione sarà presente con un proprio stand all'evento "Turismo accessibile: esperienze, progetti e prospettive", organizzato dal Ministero per le disabilità, che si terrà a Firenze il prossimo 22 aprile 2026. Sarà l'occasione per presentare le eccellenze liguri a una platea istituzionale.

Inoltre, già a febbraio, la Liguria condividerà il proprio spazio alla BIT di Milano con AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) ed ENAT (European Network Accessible Tourism).

Genova capitale europea dell'accessibilità a giugno

L'impegno regionale culminerà a giugno 2026, quando Genova ospiterà l'assemblea di ENAT: "La Liguria sarà al centro dell'attenzione" – ha sottolineato Lombardi – "perché questo evento rappresenterà un momento cruciale di promozione con la partecipazione di operatori internazionali".

Nuove guide per i viaggiatori

Sul fronte dei servizi pratici, l'assessore ha confermato il ritorno delle apprezzatissime "Guida Mare Accessibile" e "Guida Alberghi Accessibili", annunciando un'importante novità: l’implementazione di una nuova guida interamente dedicata alle attività e ai servizi accessibili sul territorio regionale.