Portosole Sanremo rafforza la strategia di crescita: Giovanna Mascolo nominata Responsabile Marketing

Portosole Sanremo annuncia la nomina di Giovanna Mascolo nel ruolo di Responsabile Marketing, con l’obiettivo di rafforzare il percorso di sviluppo strategico e di valorizzazione del porto turistico come hub di riferimento nel Mediterraneo.

Professionista con oltre 18 anni di esperienza nei settori marketing, sales e sviluppo commerciale nell’ambito della portualità turistica. Giovanna Mascolo ha maturato un solido percorso professionale ricoprendo ruoli di responsabilità occupandosi di marketing strategico, posizionamento e sviluppo delle relazioni commerciali in diverse marine della Liguria. Nel corso della sua carriera ha seguito progetti complessi legati alla valorizzazione di asset, alla costruzione del brand e alla gestione di relazioni ad alto valore con clienti, partner e stakeholder istituzionali, sviluppando una visione orientata alla crescita sostenibile e al lungo periodo.

Nel suo nuovo incarico, Giovanna Mascolo sarà responsabile della definizione e implementazione delle strategie di marketing e comunicazione di Portosole Sanremo, per rafforzarne l’identità, ampliare le opportunità di partnership e consolidare il dialogo con armatori, operatori del settore, istituzioni e territorio.

«L’ingresso di Giovanna rappresenta un passo significativo per Portosole Sanremo», commenta Giorgio Casareto, amministratore delegato di Portosole Sanremo. «La sua esperienza e la conoscenza approfondita delle dinamiche del settore portuale saranno un valore aggiunto nel racconto e nello sviluppo del nostro progetto».