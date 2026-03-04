Festival di Sanremo 2026, taxi più efficienti: apprezzamento per Comune, Amaie Energia e Polizia Locale

Durante la settimana del Festival, i vertici della categoria taxi hanno espresso apprezzamento per le misure adottate dall’Amministrazione comunale, da Amaie Energia e dalla Polizia Locale, che hanno consentito di migliorare qualità ed efficienza del servizio in città.

A firmare il plauso sono Claudio Delle Monache, Presidente della categoria Taxi di Confartigianato Imperia, e Roberta Ascheri, Presidente del Consorzio Radio Taxi Sanremo. In particolare, è stata molto apprezzata l’autorizzazione al transito dei taxi sulla pista ciclabile nel tratto tra il parcheggio Amaie di Corso Marconi e Piazza Cesare Battisti, soluzione che ha ridotto i tempi di percorrenza nei giorni di massima affluenza.

Determinante anche il posizionamento dei taxi all’interno dell’autostazione di Piazza Colombo, che ha contribuito a garantire un servizio all’altezza delle aspettative di cittadini e visitatori a Sanremo. “I tassisti di Radiotaxi Sanremo ringraziano per la collaborazione che, per il primo anno, c’è stata tra tutti gli Enti coinvolti… Auspichiamo che l’invito a non venire in auto diventi un passaparola importante”, ha dichiarato in corsivo Roberta Ascheri, proponendo anche l’idea di una “Isola di Sanremo” nei giorni clou.

Sulla stessa linea Claudio Delle Monache: “Ringrazio il Sindaco Alessandro Mager, l’Assessore al turismo Alessandro Sindoni, il Comandante Fulvio Asconio e il Presidente Sergio Tommasini per il supporto: auspichiamo una collaborazione duratura per il futuro”.