Attualità | 15 gennaio 2026, 12:28

Bordighera, "parcheggio e strada in via Forlì al buio da giorni": la segnalazione (Foto)

"Chiediamo che venga risolto, al più presto, il problema", dicono i cittadini

"Parcheggio e strada in via Forlì a Bordighera completamente al buio da giorni". Lo segnalano alcuni cittadini che vivono in prossimità di via Forlì a Bordighera.

"I lampioni sono spenti da giorni e non capiamo il motivo, forse c'è un guasto" - sottolineano - "E' pericoloso, però, per chi abita nella via, per chi parcheggia e per i pedoni che transitano lungo la via per andare sul lungomare".

"Non ci sentiamo sicuri soprattutto visto i recenti furti nelle città e nelle zone limitrofe" - dicono i cittadini - "Chiediamo che venga risolto, al più presto, il problema".

Elisa Colli

