Attualità | 15 gennaio 2026, 12:34

Ultimate Hold’em, colpo da 51 mila euro al Casinò di Sanremo: il 2026 parte con un nuovo super jackpot

Un giocatore del Nord Italia centra la scala reale e si aggiudica 51.159 euro: affluenza in crescita ai tavoli e montepremi in linea con i successi degli ultimi mesi

Dopo i super premi degli ultimi mesi del 2025 per un montepremi di quasi 300.000 euro, i tavoli dell’Hold’em poker stanno riservando belle sorprese agli appassionati. Solo due giorni fa un giocatore proveniente dal nord Italia ha sbaragliato il jackpot da 51.159 euro al tavolo dell’Ultimate Hold’em Poker.

“È stata una bella partita” Ha raccontato “Mi sentivo che era buona. Quando è arrivata la regina di fiori a completare le quattro carte sul board- Mi sono detto -stavolta ci siamo". Infatti la scala reale di fiori è risultata vincente tanto da far cadere il super premio.

Il fortunato pokerista, ha brindato con alcuni amici. Ha ricevuto i complimenti e la vincita dal Casinò, che ricorda sempre a tutti i suoi clienti di giocare responsabilmente. Un bell’inizio per i tavoli dell’Hold’em poker, che registrano un buon afflusso di appassionati, players, spesso iscritti anche ai torni settimanali che la Casa da Gioco propone  in collaborazione con Texapoker.  

