Sanremo: l'area di parcheggio dei Taxi di fronte al Casinò si rifà il look con la nuova segnaletica orizzontale (Foto)

I parcheggi per i taxi si rifanno il look o, almeno per adesso lo fanno nella zona del Casinò. Nella recente riunione con l’Amministrazione comunale, nel corso della quale si è parlato soprattutto del periodo Festival e degli immancabili problemi di viabilità cittadina, i responsabili del RadioTaxi hanno chiesto un restyling del parcheggio di fronte alla casa da gioco.

Effettivamente le scritte erano obsolete e a tratti impercettibili, tanto che molto spesso i tassisti si ritrovavano auto parcheggiate nei loro spazi, dovendo chiamare gli agenti della municipale. Nelle ultime sono state rifatte le strisce e le scritte che, tra l’altro, cambiano il volto dell’asfalto proprio di fronte all’importante costruzione che ospita l’azzardo matuziano.

Non è escluso che, a breve, tutte le zone di parcheggio dei Taxi in tutta la città vengano sistemate allo stesso modo, pronte per il periodo clou del Festival ormai vicinissimo.