Ventimiglia, bancomat vandalizzato: ignoti danneggiano sportello bancario (Foto)

Bancomat vandalizzato a Ventimiglia. Ignoti sembra, infatti, che abbiano danneggiato uno sportello bancario probabilmente colpendolo a sassate.
Non si sa ancora il motivo che abbia spinto i colpevoli a compiere un simile gesto, al vaglio delle forze dell'ordine, al momento, però, lo sportello non può essere utilizzato dagli utenti.
La macchina che viene utilizzata dai cittadini per prelevare denaro contante dal proprio conto corrente rimarrà, perciò, fuori servizio fino a quando non sarà riparata. Il danno ha così creato disagi alla clientela.