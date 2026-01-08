Freddo intenso anche oggi sulla nostra provincia: il picco a Nava con meno 7 gradi, temperature rigide ovunque

Meno 7 a col di Nava, meno 5 a Verdeggia e meno 4 a Pieve di Teco. Si è svegliata nel gelo quasi polare la nostra provincia che ha fatto segnare temperature minime addirittura più basse di quelle del basso Piemonte. Anche sulle cime più alte delle località sciistiche più note, infatti, la colonnina di mercurio si è fermata su valori più alti rispetto a quelli fatti segnare nell’entroterra dell’imperiese.

Il picco minimo, a differenza di ieri, si è registrato a Nava con -7,1, mentre i 1.800 metri di Poggio Fearza si sono fermati a -3,9, battuti anche da Verdeggia con -5,5. Quasi tutto l’entroterra si è svegliato sotto zero, con questa situazione: Pieve di Teco -3,8, Rocchetta Nervina -3,5, Triora -3,3, Borgomaro -2,5, Pigna -1,7, Bajardo -1,6, Airole -1,3, Pornassio -1 e Dolcedo -0,1. Si passa a temperature sopra lo zero ma sempre particolarmente rigide a: Seborga 1,6, Dian Marina 2,5, Ventimiglia 3, Cipressa 4, Imperia 4,8 e Sanremo 6,5.

Qualche problema sulle strade di alta montagna dove c’è il pericolo delle placche di ghiaccio sull’asfalto. Le previsioni vedono cielo ancora sereno quest’oggi mentre, domani mattina le temperature tenderanno a risalire un pochino per poi tornare a calare da sabato. Attenzione alla prossima settimana quando è previsto il ritorno al maltempo con alcune precipitazioni.