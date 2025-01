Festival di Sanremo: pronti... via! Iniziati questa mattina i lavori per la costruzione del palco, chiusa piazza Colombo (Foto e Video)

Anche se non è mancata qualche piccola polemica, un classico ogni anno, questa mattina sono scattati i lavori per l’allestimento di piazza Colombo e piazza Borea D’Olmo, sicuramente i due luoghi principali (ad eccezione dell’Ariston) per l’organizzazione del Festival di Sanremo.

Con la chiusura totale della piazza (compreso il solettone) e la rimozione di tutti i de hors, gli operai ed i tecnici di Rai Pubblicità hanno iniziato a scaricare il materiale che servirà per l’allestimento del palco e delle infrastrutture che accoglieranno gli addetti ai lavori per la kermesse canora matuziana.

Come evidenziato già ieri, in relazione all’ordinanza emanata lunedì scorso dal comune, solo i pedoni possono transitare da piazza Colombo ed esclusivamente sul marciapiede lato monte della stessa. Il resto della piazza è infatti off limits e, pian piano prenderà forma, anche quest’anno il festival ‘diffuso’.

E’ ancora da liberare il parcheggio sotterraneo del deposito Rt di piazza Colombo che, per sostenere il peso del palco e delle diverse infrastrutture che saranno montate sul solettone. I lavori, con l’installazione della struttura di ‘puntello’, inizieranno nelle prossime ore quando saranno spostati i diversi bus parcheggiati all’interno.

Questa mattina, con l’inizio dei lavori in piazza Colombo, si sono registrati i primi disagi nel centro della città con qualche coda in più. Nulla di quanto invece accadrà quando sarà chiusa anche corso Garibaldi per consentire i lavori di installazione del green carpet. Un prezzo da pagare per poter ospitare una manifestazione importante come il Festival, sempre più fondamentale per l’economia della città dei fiori.