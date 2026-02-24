Sanremo e pallone si sfidano ancora: tra Festival, Champions e campionati il telecomando diventa un derby

Calcio e Festival, l'incrocio si ripete. Inevitabilmente. Da questa sera, primo atto della 76a edizione, al gran finale di sabato le note e il contorno all’Teatro Ariston si scontrano con le passioni del popolo pallonaro. Questione di audience, soprattutto se in campo scendono le big, anche se la storia recente insegna che il drenaggio di telespettatori non incide più di tanto sullo share del Festivalone, perché la concorrenza arriva dalle pay tv, una nicchia rispetto ai grandi numeri della settimana festivaliera.

Si parte, comunque, con la concorrenza della UEFA Champions League: alle 21 il fischio d'inizio di Inter-Bodø/Glimt (su Sky), ritorno della sfida degli ottavi di finale che impone ai nerazzurri una prova di forza per ribaltare il 3-1 subito all'andata. Alla stessa ora Carlo Conti (su Rai 1) darà il via al Festival di Sanremo 2026, con i suoi 30 big. Di sicuro la kermesse guadagna uno spettatore attento e interessato, il sindaco Alessandro Mager, che siederà in prima fila, costretto a rinunciare alla partita dell’amata Inter per rappresentare la città nella sua massima espressione di popolarità legata agli eventi. E domani, sempre alle 21, toccherà alla Juventus cercare la rimonta (difficilissima) con il Galatasaray, match visibile su Amazon Prime Video.

Giovedì, sempre alle 21, sera spazio all’UEFA Europa League, con il Bologna opposto al Brann; venerdì, alle 20.45, si tornerà nel recinto della Serie A per l’anticipo Parma-Cagliari; sabato sera di nuovo in campo l’Inter, contro il Genoa, su DAZN e Sky. La Rai, ovviamente, fa affidamento sull’enorme e trasversale popolarità del Festival, sapendo che la tv a pagamento è marginale, in fatto di dati assoluti, rispetto a quella generalista in chiaro. E tante volte, in passato, si sono verificate queste concomitanze senza ripercussioni di rilievo sui grafici dell’audience nella settimana sanremese. E allora, che scendano finalmente in campo anche i cantanti, dopo la sfilata-spettacolo di ieri sera fra due ali di folla, come in una sorta di “stadio diffuso”.