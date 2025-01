Sanremo: da oggi piazza Colombo totalmente chiusa per il montaggio delle strutture per il Festival della Canzone

Nella giornata di ieri abbiamo parlato della rimozione dei dehors in piazza Colombo e, quest’oggi, scattano i divieti per l’installazione del palco e di strutture e varchi per il Festival di Sanremo di febbraio, per gli eventi collegati alla manifestazione principale, che richiamano grande pubblico in centro.

Scatta infatti oggi il montaggio delle strutture e, per questo, sarà necessaria la chiusura del traffico veicolare e pedonale, fino alle 24 del 28 febbraio prossimo, per garantire l'incolumità delle persone e la sicurezza della circolazione, nonché reperire aree destinate alla sosta dei veicoli dell’organizzazione in via Pallavicino.

Contestualmente, visto che gli spazi interni dell’autostazione della Riviera Trasporti saranno occupati per le strutture in allestimento per il palco, sarà necessario reperire altre aree adiacenti per la sosta degli autobus di linea. In particolare saranno utilizzate corso Orazio Raimondo e via Manzoni.

Viste queste necessità dalla mezzanotte appena trascorsa e fino al 28 febbraio (comunque fino al completo smontaggio strutture) sarà chiusa al traffico totalmente piazza Colombo, tra via Manzoni e via San Francesco (che al momento rimangono aperte). Sulla piazza sarà vietato il transito veicolare ed anche pedonale, con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli (il transito pedonale sarà consentito solo sul marciapiede lato monte).

Piazza Colombo, in direzione mare, e via Bartolomeo Asquasciati saranno transitabili dai veicoli percorrendo via San Francesco. Saranno derogati al divieto di transito i titolari di posto auto privato che potranno accedere fino al completo montaggio delle strutture che delimitano l’area riservata al pubblico nella piazza.

In via Manzoni (ambo i lati dall’intersezione con via Roma e fino all’entrata parcheggio interrato)e corso Orazio Raimondo (lato monte dal civico 15 al 27 compresa area di sosta per veicoli a due ruote, eccetto area di carico e scarico delle merci) sarà istituto il divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli. Tutte le aree saranno riservate alla sosta degli autobus in servizio di linea.

Divieto di sosta anche in via Pallavicino (lato Ponente) dal civico 31 fino al parcometro posto in prossimità del 25-23 (esclusa l’area riservata alla sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide). L’area di via Pallavicino sarà riservata all'occupazione di suolo stradale da parte dei veicoli al servizio della manifestazione.