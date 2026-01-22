 / Cronaca

Incendio in una serra di via D’Annunzio: agricoltore accende un fuoco, danni ingenti alla copertura in ondolux (Foto)

Un agricoltore tenta di spegnere le fiamme e chiama i Vigili del Fuoco, intervenuti con difficoltà per la strada stretta; fumo visibile dal centro.

Accende un fuoco per bruciare alcune sterpaglie e dei cartoni ma le fiamme si estendono rapidamente all’ondolux facilmente infiammabile che fa da copertura alla serra.

Un agricoltore, che ha le serre in via Gabriele D’Annunzio, ha cercato di spegnere l’incendio ed ha subito chiamato i Vigili del Fuoco. Intervenuti con le autobotti, i pompieri hanno lavorato non senza difficoltà, visto che i mezzi non potevano raggiungere la serra per la strada troppo stretta.

Sono stati stesi diversi metri di tubazione e le fiamme sono state spente. Sul posto anche gli agenti della Municipale. Il fumo si è alzato in alto e la colonna era visibile anche dal centro. I danni sono piuttosto ingenti.

